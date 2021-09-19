Цены на продукты рекордно подскочат: эксперт рассказал, что подорожает больше всего

Украинцев предупредили о новом росте цен на продукты / УНИАН

В Украине прогнозируют дальнейший рост цен на продукты питания. Будут дорожать хлеб, яйца и овощи.

По словам экспертов, не стоит надеяться на снижение цен на продукты, даже благодаря хорошему урожаю, пишет Сегодня.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, украинцам стоит готовиться к новому подорожанию хлеба.

"Хлеб будет дорожать на 1-1,5% каждый месяц независимо от цены на зерно. В хлебе есть масло, в хлебе есть сахар, мука", – пояснил он.

Эксперты также предупредили, что с октября следует ожидать роста цен на овощи.

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В материале подчеркивается, что всего на еду украинцы тратят больше всего в Европе – почти 50% своего бюджета, тогда как немцы или поляки – максимум четверть. Не потому, что в Украине много едят, а потому, что цены у нас европейские.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские магазины втридорога продают подсолнечное масло отечественного производства. В то же время, наш продукт за рубежом уходит в разы дешевле. В частности, самая низкая цена на подсолнечное масло в Украине - 43 грн. Но это за пол литра.

Также, ранее Главред писал, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.