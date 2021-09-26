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Далі буде гірше: міністр назвав причину мізерних пенсій в Україні

26 вересня 2021, 22:14
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За даними міністерства, на сьогоднішній день в Україні налічується 11 млн пенсіонерів.

Пенсія
Пенсії в Україні / УНІАН

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що світовий демографічний тренд і катастрофічний рівень тіньової зайнятості в Україні є причиною мізерних пенсій в Україні.

При цьому перший фактор в майбутньому буде тільки погіршуватися в зв'язку зі зниженням рівня народжуваності і збільшенням тривалості життя літніх людей.

"Тому сьогоднішнім 40-річним громадянам і тим, кому ще немає 40, варто задуматися про те, що діюча солідарна система пенсійного забезпечення повинна бути доповнена накопичувальною", - каже міністр.

В іншому випадку, за його словами, їм не варто розраховувати на державну пенсію в майбутньому.

"Основна причина - демографічний тренд. Він не є чимось унікальним в Україні, це світовий тренд - коли народжуваність зменшується, а тривалість життя літніх людей на пенсії збільшується", - пояснив Марченко.

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За даними міністерства, на сьогоднішній день в Україні налічується 11 млн пенсіонерів, а на працююче населення, яке сплачує ЄСВ, припадає всього лише 9,7 млн. така ситуація говорить про те, що для фінансування пенсій не вистачає ресурсу, який формується виключно за рахунок сплати ЄСВ нинішніми працівниками.

Міністр упевнений, в майбутньому ситуація буде тільки погіршуватися.

"За прогнозом Світового банку для всіх економік світу, незабезпеченість пенсійних систем до 2050 року становитиме 400 трлн доларів. Це означає, що діючі пенсійні системи не забезпечені достатнім ресурсом", - констатував Марченко.

Друга причина, по якій державні пенсії в Україні опинилися під загрозою, — це катастрофічний рівень тіньової зайнятості в країні. За підрахунками Міністерства, близько 10 млн українців працюють нелегально.

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"Зараз в Україні налічується 29 млн осіб у віці від 15 до 7 років, з яких тільки 14 млн отримують хоч якісь доходи (як активні, так і пасивні). Якщо прибрати звідси близько 3 млн "заробітчан" і ще 2 млн безробітних, то залишається ще 10 млн економічно активних українців, які залишилися "поза обліком", тобто не проходять по базах обліку податкових органів і, відповідно, офіційно не платять податки", - повідомив Марченко.

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

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пенсії Сергій Марченко
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