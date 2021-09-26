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Дальше будет хуже: министр назвал причину мизерных пенсий в Украине

26 сентября 2021, 22:14
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По данным министерства, на сегодняшний день в Украине насчитывается 11 млн пенсионеров.

Пенсии
Пенсии в Украине / УНИАН

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что мировой демографический тренд и катастрофический уровень теневой занятости в Украине являются причиной мизерных пенсий в Украине.

При этом первый фактор в будущем будет только ухудшаться в связи со снижением уровня рождаемости и увеличением продолжительности жизни пожилых людей.

"Поэтому сегодняшним 40-летним гражданам и тем, кому еще нет 40, стоит задуматься о том, что действующая солидарная система пенсионного обеспечения должна быть дополнена накопительной", - говорит министр.

В противном случае, по его словам, им не стоит рассчитывать на государственную пенсию в будущем.

"Основная причина – демографический тренд. Он не является чем-то уникальным в Украине, это мировой тренд – когда рождаемость уменьшается, а продолжительность жизни пожилых людей на пенсии увеличивается", - пояснил Марченко.

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По данным министерства, на сегодняшний день в Украине насчитывается 11 млн пенсионеров, а на работающее населения, которое уплачивает ЕСВ, приходится всего лишь 9,7 млн. Такая ситуация говорит о том, что для финансирования пенсий не хватает ресурса, который формируется исключительно за счет уплаты ЕСВ нынешними работниками.

Министр уверен, в будущем ситуация будет только ухудшаться.

"По прогнозу Мирового банка для всех экономик мира, необеспеченность пенсионных систем до 2050 года будет составлять 400 трлн долларов. Это значит, что действующие пенсионные системы не обеспечены достаточным ресурсом", - констатировал Марченко.

Вторая причина, по которой государственные пенсии в Украине оказались под угрозой, — это катастрофический уровень теневой занятости в стране. По подсчетам министерства, около 10 млн украинцев работают нелегально.

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"Сейчас в Украине насчитывается 29 млн человек в возрасте от 15 до 7 лет, из которых только 14 млн получают хоть какие-то доходы (как активные, так и пассивные). Если убрать отсюда около 3 млн "заробитчан" и еще 2 млн безработных, то остается еще 10 млн экономически активных украинцев, которые остались "вне учета", то есть не проходят по базам учета налоговых органов и, соответственно, официально не платят налоги", - сообщил Марченко.

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

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пенсии Сергей Марченко
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