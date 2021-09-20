На повышение пенсий в 2022 году выделили внушительную сумму: кому повысят выплаты

Пенсии в Украине / УНИАН

В 2022 году в Украине запланировано несколько этапов увеличения уровня пенсий.

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, 1 марта состоится индексация, в дальнейшем пенсия будет повышаться в соответствии с ростом прожиточного минимума, передает Украинское радио.

Кроме того, состоятся выплаты для тех категорий, по которым были приняты решения в 2021 году, в частности, речь идет о военных пенсионерах. Для этого предусмотрено 10 млрд гривен.

Также Марченко упомянул недавнее решение правительства о надбавках для людей в возрасте от 70 лет, на которые понадобится еще 3 млрд гривен.

Как будет расти минимальная пенсия в 2022 году

Минимальная пенсия прикреплена к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

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С 1 декабря 2021 года – 1 934 гривны;

С 1 июля 2022 года – 2 027 гривен;

С 1 декабря 2022 года – 2 093 гривны.

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Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.