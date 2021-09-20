Украинкам светит надбавка к пенсиям: названы сумма и сроки

Украинским пенсионеркам светят дополнительные выплаты / УНИАН

В Украине при выходе на пенсионное обеспечение женщинам будут начислять надбавки к выплатам.

Об этом заявила глава Минсоцполитики Марина Лазебная, комментируя рассмотрение соответствующих параметров при разработке бюджета-2022, сообщает Пенсионный курьер.

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Дополнительные выплаты касаются женщин в возрасте 60 лет. Они будут осуществляться со следующего года. Размер повышенных выплат составит 9%.

Министр соцполитики пояснила, что повышение сохранит соотношение в размерах пенсий женщин при одинаковой продолжительности страхового стажа и заработка в 2022 году, который является переходным годом завершения повышение пенсионного возраста женщинам.

Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

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Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

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Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.