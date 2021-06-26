УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Гроші зникли з карт клієнтів: у ПриватБанку стався масштабний збій

26 червня 2021, 18:11

У Приваті розповіли про збій з некоректним списанням сум з карток клієнтів.

У Приватбанку стався збій у роботі
У роботі Приватбанку стався масштабний збій / itc.ua

В результаті технічного збою в роботі ПриватБанку з карт деяких клієнтів банку повторно списувалися кошти і некоректно відображався залишок по карті.

Про це прес-секретар банку Олег Серга повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Прошу вибачення у деяких клієнтів нашого банку, які через прикрий збій сьогодні зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками і некоректним відображенням і використанням доступного залишку по карті. Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми", - зазначив Серга.

Він підкреслив, що некоректно списані суми будуть повернуті протягом доби.

"Ще раз приносимо вибачення за надані незручності", - резюмував прес-секретар Приватбанку.

Реклама

Що пишуть клієнти про збій в роботі Привату

Звернемо увагу, що клієнти Привату залишили свої обурені відгуки під постом Серги:

"А буває так, що помилково не заблокувалися або списалися гроші, а навпаки додалися? Все б оцінили таку помилку, а так як не помилка, так в мінус"

false

"Прошу повернути двійку компенсацію! 5к гривень не просто так з картки пропадають!"

false

"У мене на карті було 18 тис.на даний момент -94700 грн. Гарна субота"

false

"Коли все налагодиться? Мені наприклад зараз зайшли гроші і вони мені терміново потрібні були, а через те що у мене з-за вас балванів баланс не в порядку я їх так і не зняв"

false

"Тварі кінчені.Набридло.Отримаю назад свої гроші, обнулю рахунок. І попрощаюся з цим банком. Цього разу вже назавжди!"

false

Нагадаємо, раніше в месенджері Telegram були виявлені боти, які за суму в 50-200$ готові продати особисті дані українців. Йдеться про витеклу в мережу базі клієнтів Приватбанку.

Приватбанк новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Гроші зникли з карт клієнтів: у ПриватБанку стався масштабний збій». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Атакує палюче сонце і буде важко дихати: погода в Україні стане дуже небезпечноюАтакує палюче сонце і буде важко дихати: погода в Україні стане дуже небезпечною Анна Седокова без ліфчика похвалилася пікантним селфі на публіціАнна Седокова без ліфчика похвалилася пікантним селфі на публіці Названо найкорисніший хліб для організмуНазвано найкорисніший хліб для організму Стало відомо, який у Лесі Нікітюк заробіток у соцмережахСтало відомо, який у Лесі Нікітюк заробіток у соцмережах В Україні з 1 липня подорожчає електрика: хто і скільки платитимеВ Україні з 1 липня подорожчає електрика: хто і скільки платитиме

Останні новини

15:46

Намагаються залишитися через суд: колишні топчиновники не хочуть їхати з шикарних дач під Києвом

15:38

Що купити на літньому розпродажі в Steam: найвигідніші знижки на популярні ігри Відео

15:30

Гороскоп на завтра 28 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: "переворотна" новина та новий пост Відео

15:28

Без обіцянок і термінів: у ФРН обережно відповіли Зеленському щодо членства в ЄС і НАТО Відео

14:57

Трагедія на Львівському півмарафоні: бігуна близько години намагалася повернути до життя Відео

Реклама
14:30

Виробники ноутбуків розповіли, які моделі отримають оновлення до Windows 11 Відео

14:29

Кандидати на заміну Меркель пригрозили Кремлю зупинкою "Північного потоку-2" Відео

14:28

Стихія "покуражилася" під Києвом: у селі прорвало дамбу, все затопило Відео

14:04

Селера вкрай небезпечна – кандидат наук Відео

13:21

Найближчим часом може відбутися реліз PS4-ексклюзиву God of War на ПК

13:19

Коли в липні в Україні буде аномально спекотно, і в які дні чекати бур: синоптик назвав дати Відео

12:53

Підроблене весілля і афера з квартирою: в Одесі у британця виманили чверть мільйона доларів Відео

12:44

Багато аксесуарів одночасно - величезна модна тенденція літа 2021: як їх поєднувати Відео

12:35

Хакери майнять на комп'ютерах користувачів, які грають в піратські версії ігор – звіт Відео

12:00

За 200 метрів до фінішу: під час Львівського півмарафону помер 23-річний бігун

11:49

У Мінсоцполітики пояснили, коли вийде підняти мінімальну пенсію до 3,5 тисячі Відео

11:24

Дітей відправили до родичів: молоде подружжя загинуло під час пожежі будинку у Чернігівській області

10:54

Які несподівані і корисні властивості є у черешні - відповідь дієтологів Відео

10:25

У Києві серед білого дня обікрали співробітницю посольства США Відео

09:54

Скільки води пити в день під час спеки та що потрібно їсти: лікар дала поради

Реклама
09:44

На Волині батьки дико воюють за сина: в хід пішло відео з розбещенням дитини Відео

09:40

"Приперлися, бл*дь,*бануті": фанатка Басти брудно облаяла його супротивників Відео

09:39

Гороскоп на cьогодні 27 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: загроза життю, "перевороти", жертви підступів Відео

08:55

Зливи, грози, шторм: на які регіони України проллються рясні опади Відео

08:53

Фекальна атака: на Буковині батько студента викупав у нечистотах хабарницю-педагога Відео

08:29

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у менш як 500 осіб Відео

08:15

Гороскоп для Овна на липень-2021: зміни і ходіння по лезу бритви

08:09

Світ закриють на замок: ВООЗ допустила новий локдаун через індійський коронавірус-мутант Відео

07:45

Деградація завжди простіше розвитку, або Нова залізна завіса народжується прямо зараз Погляд

07:27

Ломаченко гарно повернувся на ринг після поразки від Лопеса Відео

07:10

Нова військова операція Росії: журналіст розкрив головний план Путіна щодо України Відео

06:30

Цементування електорату: кому вигідний скандал навколо слів Зеленського про вагнерівців Погляд

05:28

Напад Росії з Білорусі: Україну попередили про військову небезпеку і назвали терміни Відео

05:02

З Днем молоді – яскраві привітання: листівки та побажання Фото

04:22

Помилки макіяжу, яких припускається майже кожна жінка Відео

03:50

Названо неймовірну супервластивість вишні Відео

03:02

Заручник Лукашенка: експерт пояснив хитрість Мінська у справі Протасевича Відео

02:19

Названо продукт, з яким категорично не можна поєднувати картоплю Відео

01:37

Байден "підносить снаряди" Путіну у війні проти України - експерт Відео

01:09

Анна Трінчер вперше відверто розповіла про своє особисте життя і хлопця Відео

Реклама
00:59

У Німеччині відхрестилися від відповідальності за анексію Криму

00:35

Діма Монатік зізнався, що діти довели його до сліз

00:18

Сергій Бабкін вперше розповів, чому він зраджував дружині

00:01

Ілона Гвоздьова розповіла, з ким їздила на відпочинок, де влаштувала еротичну фотосесію Відео

26 червня, субота
23:56

Чекаємо потопу: злива і ураган під Києвом прорвали дамби Відео

23:43

Анна Богдан вперше розповіла про реакцію колишнього чоловіка на її роман з Холостяком Відео

23:34

Після бурі і граду на Україну налетить смерч Відео

23:29

Настя Каменських зізналася в ще одній пристрасті крім кохання до Потапа Відео

23:02

Як врятувати черствий хліб: 7 дивовижних хитрощів Відео

22:56

Під Києвом ударом блискавки знищило житловий будинок

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти