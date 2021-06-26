Гроші зникли з карт клієнтів: у ПриватБанку стався масштабний збій

У роботі Приватбанку стався масштабний збій / itc.ua

В результаті технічного збою в роботі ПриватБанку з карт деяких клієнтів банку повторно списувалися кошти і некоректно відображався залишок по карті.

Про це прес-секретар банку Олег Серга повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Прошу вибачення у деяких клієнтів нашого банку, які через прикрий збій сьогодні зіткнулися з повторним списанням коштів за деякими картками і некоректним відображенням і використанням доступного залишку по карті. Наші фахівці працюють над вирішенням проблеми", - зазначив Серга.

Він підкреслив, що некоректно списані суми будуть повернуті протягом доби.

"Ще раз приносимо вибачення за надані незручності", - резюмував прес-секретар Приватбанку.

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Що пишуть клієнти про збій в роботі Привату

Звернемо увагу, що клієнти Привату залишили свої обурені відгуки під постом Серги:

"А буває так, що помилково не заблокувалися або списалися гроші, а навпаки додалися? Все б оцінили таку помилку, а так як не помилка, так в мінус"

"Прошу повернути двійку компенсацію! 5к гривень не просто так з картки пропадають!"

"У мене на карті було 18 тис.на даний момент -94700 грн. Гарна субота"

"Коли все налагодиться? Мені наприклад зараз зайшли гроші і вони мені терміново потрібні були, а через те що у мене з-за вас балванів баланс не в порядку я їх так і не зняв"

"Тварі кінчені.Набридло.Отримаю назад свої гроші, обнулю рахунок. І попрощаюся з цим банком. Цього разу вже назавжди!"

Нагадаємо, раніше в месенджері Telegram були виявлені боти, які за суму в 50-200$ готові продати особисті дані українців. Йдеться про витеклу в мережу базі клієнтів Приватбанку.