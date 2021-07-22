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Десятки тисяч українців отримають підвищену пенсію: кого це торкнеться

22 липня 2021, 11:49

Рішення уряду стосується пенсіонерів з інвалідністю першої групи, які отримують менше ніж 2,2 тис.грн на місяць.

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Доплати отримають пенсіонери з інвалідністю / УНІАН

Кабмін, який планує збільшити мінімальні пенсії в Україні, прийняв рішення про доплати пенсіонерам з інвалідністю I групи, які отримують менше ніж 2,2 тис. грн на місяць.

Уточнюється, що надбавки передбачені понад 30 тисяч осіб. Таким чином, пенсіонерам встановлена з 1 липня щомісячна доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає до зазначеного розміру, передає ТСН з посиланням на засідання уряду

"Оскільки понад 30 тисяч осіб з інвалідністю отримують пенсії та соціальні виплати в розмірі до 2200 гривень, то з метою підтримки осіб з інвалідністю І групи необхідно внести відповідні зміни", – зазначено в пояснювальній записці до постанови.

Нагадаємо, середній розмір пенсії в Україні збільшився на 54 гривні. Станом на 1 липня 2021 року середній розмір пенсії становив 3 778,78 гривні. У Пенсійному фонді пишуть, що найвищий розмір середньої пенсії в столиці – понад п'ять тисяч гривень. Найнижчий – у Тернопільській області – майже три тисячі гривень.

Пенсії в Україні станом на липень 2021 року:

  • понад 10 тисяч гривень отримує 3,9% пенсіонерів (середня пенсія в цій категорії – 14 026 гривні);
  • від 5 тисяч до 10 тисяч гривень – 13,5% пенсіонерів (середня – 6740 гривень);
  • від 4 тисяч до 5 тисяч гривень – 9,3% пенсіонерів (середня-4450 гривень);
  • від 3 тисяч до 4 тисяч – 19,4% пенсіонерів (середня – 3441 гривню);
  • від 2 тисяч до 3 тисяч гривень – 38,3% пенсіонерів (середня – 2478 гривень);
  • до 2 тисяч гривень – 15,6% пенсіонерів (середня – 1840 гривень).

Прожитковий мінімум в Україні – про що повідомлялося раніше:

Керівництво Міністерства соціальної політики розробило дорожню карту збільшення прожиткового мінімуму для українців.

У 2022 році Мінсоцполітики бажає підняти рівень прожиткового мінімуму на 14%, в 2023 році – на 15%, а у 2024 – на 25%.

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