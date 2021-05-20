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Експерт пояснив, чи приживеться накопичувальна пенсійна система в Україні

20 травня 2021, 03:51

Українці втратять свої гроші, а дехто непогано "нагріє на цьому руки".

Віктор Суслов
Віктор Суслов розкрив, які ризики несе накопичувальна пенсійна система. / УНІАН

Накопичувальна пенсійна система буде малоефективною в Україні. Таку думку озвучив заслужений економіст України, ексміністр економіки України Віктор Суслов під час чату на Главреді.

Він назвав низку причин, чому накопичувальна пенсійна система не просто не приживеться в нашій країні, але і може бути небезпечною.

"Накопичувати на майбутню пенсію можна в гривні, але за умови, що гривня не девальвує. На початку 2014 року курс був приблизно 8 гривень за долар, а сьогодні - 28. Значить, ті, хто накопичував у гривні, не виграли, а програли. Те ж саме сталося і в добровільній накопичувальній пенсійній системі", - зазначив економіст.

Суслов додав, що накопичувальна пенсійна система працює, якщо є фінансові інструменти, куди можна вкладати накопичені гроші приватних пенсійних фондів. В Україні таких інструментів дуже мало і вкладення в них пенсійних коштів має високий рівень ризиків. Зокрема, в країні слабо розвинений ринок цінних паперів і ринок акцій.

"Тому переходити до другого, обов'язкового рівня накопичувальної пенсійної системи (те, що зараз обговорюють і розглядають як панацею) в умовах, що склалыся, не можна. Тому що дуже великі ризики втрати цих накопичень за ті 30-40-50 років, упродовж яких вони будуть накопичуватися на пенсійних рахунках. Крім того, ці накопичувані кошти повинні стати вирахуванням з доходів нині існуючої солідарної пенсійної системи, завдяки якій ще хоч якось живуть пенсіонери", - пояснив ексміністр економіки.

читайте такожВ Україні підвищать пенсії: у кого зростуть виплати з 1 липняКрім того, існує величезний дефіцит (до 200 мільярдів гривень на рік) солідарної пенсійної системи. В таких умовах виведення грошей в недержавні пенсійні фонди може просто зруйнувати пенсійну систему.

"Тож, на сьогодні це вкрай небезпечно, і я б не радив чинній владі реально намагатися запровадити обов'язкову накопичувальну пенсійну систему. Тому що це, найімовірніше, призведе до втрати коштів пенсіонерів. Дехто, правда, непогано в черговий раз "нагріє на цьому руки", - резюмував Суслов.

Накопичувальна система пенсій - про що раніше писав Главред:

  • У лютому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готується до запуску накопичувальної пенсійної системи. Уряд розробив стратегію її впровадження.
  • 3 березня глава Кабміну заявив, що в плані запуску накопичувальної пенсійної системи для українців залишилося вирішити деякі питання в профільному комітеті Ради. У Кабміні очікують на ухвалення компромісного закону з цього приводу.
  • 29 березня міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що в Кабміні впевнені, якщо не впровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему, то доведеться підвищувати пенсійний вік або податки.

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