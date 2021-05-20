Эксперт объяснил, приживется ли накопительная пенсионная система в Украине

Виктор Суслов раскрыл, какие риски несет накопительная пенсионная система. / УНИАН

Накопительная пенсионная система будет малоэффективна в Украине. Такое мнение озвучил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов во время чата на Главреде.

Он назвал ряд причин, почему накопительная пенсионная система не просто не приживется в нашей стране, но и может быть опасной.

"Накапливать на будущую пенсию можно в гривне, но при условии, что гривна не девальвирует. В начале 2014 года курс был примерно 8 гривен за доллар, а сегодня – 28. Значит, те, кто накапливал в гривне, не выиграли, а проиграли. То же самое случилось и в добровольной накопительной пенсионной системе", - отметил экономист.

Суслов добавил, что накопительная пенсионная система работает, если есть финансовые инструменты, куда можно вкладывать накопленные деньги частных пенсионных фондов. В Украине таких инструментов очень мало и вложения в них пенсионных средств несут высокий уровень рисков. В частности, в стране слабо развит рынок ценных бумаг и рынок акций.

"Поэтому переходить ко второму, обязательному уровню накопительной пенсионной системы (то, что сейчас обсуждают и рассматривают как панацею) в создавшихся условиях нельзя. Потому что очень велики риски утраты этих накоплений за те 30-40-50 лет, в течение которых они будут накапливаться на пенсионных счетах. Кроме того, эти накапливаемые средства должны стать вычетом из доходов ныне существующей солидарной пенсионной системы, благодаря которой еще хоть как-то живут пенсионеры", - объяснил экс-министр экономики.

Читайте такжеВ Украине повысят пенсии: у кого вырастут выплаты с 1 июляКроме того, существует огромный дефицит (до 200 миллиардов гривен в год) солидарной пенсионной системы. В таких условиях отвлечение денег в негосударственные пенсионные фонды может просто разрушить пенсионную систему.

"Так что на сегодня это крайне опасная затея, и я бы не советовал действующей власти реально пытаться ввести обязательную накопительную пенсионную систему. Потому что это, скорее всего, приведет к потере средств пенсионеров. Кое-кто, правда, неплохо в очередной раз "нагреет на этом руки", - резюмировал Суслов.

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