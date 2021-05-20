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Эксперт объяснил, приживется ли накопительная пенсионная система в Украине

20 мая 2021, 03:51
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Украинцы потеряют свои деньги, а кое-кто неплохо "нагреет на этом руки.

Виктор Суслов
Виктор Суслов раскрыл, какие риски несет накопительная пенсионная система. / УНИАН

Накопительная пенсионная система будет малоэффективна в Украине. Такое мнение озвучил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов во время чата на Главреде.

Он назвал ряд причин, почему накопительная пенсионная система не просто не приживется в нашей стране, но и может быть опасной.

"Накапливать на будущую пенсию можно в гривне, но при условии, что гривна не девальвирует. В начале 2014 года курс был примерно 8 гривен за доллар, а сегодня – 28. Значит, те, кто накапливал в гривне, не выиграли, а проиграли. То же самое случилось и в добровольной накопительной пенсионной системе", - отметил экономист.

Суслов добавил, что накопительная пенсионная система работает, если есть финансовые инструменты, куда можно вкладывать накопленные деньги частных пенсионных фондов. В Украине таких инструментов очень мало и вложения в них пенсионных средств несут высокий уровень рисков. В частности, в стране слабо развит рынок ценных бумаг и рынок акций.

"Поэтому переходить ко второму, обязательному уровню накопительной пенсионной системы (то, что сейчас обсуждают и рассматривают как панацею) в создавшихся условиях нельзя. Потому что очень велики риски утраты этих накоплений за те 30-40-50 лет, в течение которых они будут накапливаться на пенсионных счетах. Кроме того, эти накапливаемые средства должны стать вычетом из доходов ныне существующей солидарной пенсионной системы, благодаря которой еще хоть как-то живут пенсионеры", - объяснил экс-министр экономики.

Читайте такжеВ Украине повысят пенсии: у кого вырастут выплаты с 1 июляКроме того, существует огромный дефицит (до 200 миллиардов гривен в год) солидарной пенсионной системы. В таких условиях отвлечение денег в негосударственные пенсионные фонды может просто разрушить пенсионную систему.

"Так что на сегодня это крайне опасная затея, и я бы не советовал действующей власти реально пытаться ввести обязательную накопительную пенсионную систему. Потому что это, скорее всего, приведет к потере средств пенсионеров. Кое-кто, правда, неплохо в очередной раз "нагреет на этом руки", - резюмировал Суслов.

Накопительная система пенсий - о чем ранее писал Главред:

  • В феврале премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готовится к запуску накопительной пенсионной системы. Правительство разработало стратегию ее внедрения.
  • 3 марта глава Кабмина заявил, что в плане запуска накопительной пенсионной системы для украинцев осталось решить некоторые вопросы в профильном комитете Рады. В Кабмине ожидают принятия компромиссного закона по этому поводу.
  • 29 марта министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в Кабмине уверены, если не внедрить в Украине накопительную пенсионную систему, то придется повышать пенсионный возраст или налоги.

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