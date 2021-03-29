В Кабмине поведали, есть ли альтернатива накопительной пенсии

В Кабмине назвали альтернативу накопительной пенсии / segodnya.ua

В Кабмине уверены, если не внедрить в Украине накопительную пенсионную систему, то придется повышать пенсионный возраст или налоги,, заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина.

"Альтернативы нет, нужно объединяться, продумывать каждый шаг и принимать закон", - сказала она.

Необходимость накопительной пенсионной системы министр объяснила демографической ситуацией.

"Почему мы так говорим? Потому что видим демографию, видим, что продолжительность жизни людей растет, рождаемость снижается, солидарная пенсионная система неустойчива - ведь минимальный страховой взнос (1130 гривен) покрывает лишь на 63 процента минимальную пенсионную выплату, а около 30 процентов экономически активного населения вообще не принимает участия в страховании", - заявила Лазебная.

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Из-за этого альтернативы нет, говорит министр:

"Или накопительная система, или увеличение пенсионного возраста, чтобы уменьшать соотношение пенсионеров по отношению к работающим, или увеличивать ЕСВ, или не повышать пенсии".

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