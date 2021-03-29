В Кабмине поведали, есть ли альтернатива накопительной пенсии

Министр социальной политики уверена, что нашей стране очень необходима накопительная пенсионная система из-за демографической ситуации и высокой смирности.
В Кабмине уверены, если не внедрить в Украине накопительную пенсионную систему, то придется повышать пенсионный возраст или налоги,, заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина.
"Альтернативы нет, нужно объединяться, продумывать каждый шаг и принимать закон", - сказала она.
Необходимость накопительной пенсионной системы министр объяснила демографической ситуацией.
"Почему мы так говорим? Потому что видим демографию, видим, что продолжительность жизни людей растет, рождаемость снижается, солидарная пенсионная система неустойчива - ведь минимальный страховой взнос (1130 гривен) покрывает лишь на 63 процента минимальную пенсионную выплату, а около 30 процентов экономически активного населения вообще не принимает участия в страховании", - заявила Лазебная.
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Из-за этого альтернативы нет, говорит министр:
"Или накопительная система, или увеличение пенсионного возраста, чтобы уменьшать соотношение пенсионеров по отношению к работающим, или увеличивать ЕСВ, или не повышать пенсии".
Пенсии в Украине - о чем ранее писал Главред:
- В марте 2021 года для украинских пенсионеров провели индексацию пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
- Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.
- Ранее руководство украинского Минсоцполитики вместе с депутатами Верховной Радой разрабатывают модель, по которой украинцы смогут получать среднюю пенсию в размере семи тысяч гривен.