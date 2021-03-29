В Минсоцполитики назвали условие повышения пенсий до 7 тысяч гривен

Руководитель ведомства Марина Лазебная утверждает, перспектива для украинцев получать в среднем по семь тысяч гривен пенсии вполне реальная.
Руководство украинского Минсоцполитики вместе с депутатами Верховной Радой разрабатывают модель, по которой украинцы смогут получать среднюю пенсию в размере семи тысяч гривен. Об этом заявила руководитель ведомства Марина Лазебная в интервью РБК-Украина.
Чиновница утверждает, что пенсии в вышеуказанном размере возможны для будущих поколений украинцев лишь при выходе на накопительную систему.
Лазебная сообщила, что именно пример накопительной модели был представлен президенту. Однако сперва нужно навести порядок в действующей сейчас в Украине солидарной пенсионной системе.
"При сегодняшних зарплатах, при минимальной доходности, человек смог бы получать из двух источников ‒ солидарного и накопительного уровней ‒ 7 тысяч гривен. Это средняя выплата", ‒ заявила Лазебная.
Чиновница отметила ‒ если человек в течение 35 лет будет откладывать на особый счет хотя по 600 гривен, то это позволило бы ему получать в среднем по 3200 гривен выплаты на протяжении 15 лет. К этой сумме также добавляется пенсия из солидарной системы в размере 3500 гривен.
"Это, конечно, в ценах сегодняшнего дня. Мы взяли для расчетов годовую доходность в 3% выше инфляции (0,25% в месяц) ‒реальный уровень", ‒ заявила Лазебная.
Читайте такжеВ Украине вырастут пенсии с 1 апреля: кому повысят выплаты
Напомним, ранее сообщалось:
- В марте 2021 года для украинских пенсионеров провели индексацию пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
- Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.