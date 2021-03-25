В Украине вырастут пенсии с 1 апреля: кому повысят выплаты

Пенсии с 1 апреля вырастут / Reuters

В Украине с 1 апреля 2021 года пересчитают пенсии работающим гражданам страны пенсионного возраста. Это предусмотрено ст. 42 закона Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Пенсии повысят тем украинцам, кто не вышел на заслуженный отдых и продолжает работать. При расчете надбавок будет учитываться их страховой стаж и зарплата (выплаты будут при условии, что у них набралось 24 месяца дополнительного стажа).

Пенсионеры, которые еще работают, смогут рассчитывать на доплаты:

за почетные звания;

за награды;

за сверхнормативный стаж;

в связи с повышением соцстандартов (например, прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц).

Формула для расчета пенсии:

П = средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка. Трудовой стаж считается в процентах: 1 год = 1%.

Для перерасчета пенсий гражданам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

"Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором осуществляется перерасчет, получили право на проведение перерасчета", - говорится в законе.

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На данный момент в Украине, по данным Госстата, 2,7 млн пенсионеров. Из них вышли на пенсию в течение двух последних лет около 700 тысяч. Таким образом, перерасчет будет проведен примерно для 2 млн пенсионеров.

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