Глава Нацкорпуса сделал скандальное заявление о пенсиях для жителей ОРДЛО

Билецкий предложил не платить пенсии в ОРДЛО / Главред

Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий на совместном заседании со "слугами народа" в среду, 12 марта, сделал скандальное заявление о Донбассе и предложил отрезать жителей ОРДЛО от пенсий, сообщает PavlovskyNEWS.

Политик заявил, что 660 тыс. жителей ОРДЛО ежегодно получает от Украины 19 - 27 млрд. грн пенсии. Остановка этих выплат позволит дополнительно профинансировать армию или построить около 30 тыс. квартир в год, в которых могут жить переселенцы. Билецкий утверждает, что финансовая блокада существенно ухудшит жизнь на оккупированных территориях и такое развитие событий в интересах Украины.

Война на Донбассе и урегулирование ситуации - последние новости: