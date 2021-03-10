Глава Нацкорпуса сделал скандальное заявление о пенсиях для жителей ОРДЛО

Политик Андрей Билецкий заверил, что остановка выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса позволит дополнительно профинансировать армию.
Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий на совместном заседании со "слугами народа" в среду, 12 марта, сделал скандальное заявление о Донбассе и предложил отрезать жителей ОРДЛО от пенсий, сообщает PavlovskyNEWS.
Политик заявил, что 660 тыс. жителей ОРДЛО ежегодно получает от Украины 19 - 27 млрд. грн пенсии. Остановка этих выплат позволит дополнительно профинансировать армию или построить около 30 тыс. квартир в год, в которых могут жить переселенцы. Билецкий утверждает, что финансовая блокада существенно ухудшит жизнь на оккупированных территориях и такое развитие событий в интересах Украины.
Война на Донбассе и урегулирование ситуации - последние новости:
- Ранее глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
- "Если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами", - сказал Кравчук.
- Участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал о возможной подготовке России к провокации на Донбассе. По его словам, Москва хочет завести своих "миротворцев" на ттерриторию ОРДЛО.
- 3 марта "народная милиция ДНР" опубликовала заявление о том, что российские гибридные войска получили право открывать "упреждающий огонь" в направлении сил ООС на Донбассе.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал о том, что Киев расценивает такие действия как стремление к одностороннему выходу РФ из договора о режиме прекращения огня на Донбассе и попытку срыва выполнения Минских соглашений.
- Председатель российской делегации в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в нарушении режима тишины на Донбассе. Также он заявил, что Киев якобы стягивает войска в жилые районы и провоцирует усиление эскалацию конфликта.
Автор: Екатерина Трохимчук