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Кравчук рассказал, как в ОРДЛО блокируют мирные шаги по Донбассу

10 марта 2021, 07:03
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Оккупанты ищут причины для того, чтобы отменить неудобные или невыгодные для них решения.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что представители "ДНР" и "ЛНР" продолжают блокировать решения вопросов мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Кравчук рассказал, что отрядам "народной милиции "ДНР" дано разрешение подавлять огневые точки и стрелять на упреждение, передает телеканал Дом.

"Я этот вопрос официально поставил на заседании ТКГ. Спросил, не является ли это началом нивелирования, отмены принятого 22 июля прошлого года документа о всеобщей "тишине"? На этот вопрос я ответа не получил", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

По его словам, представители России и подконтрольных ей террористов из отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) пытались объяснить происходящее тем, что "это ответ на какие-то внешние факторы". При этом не уточнили, что имелось в виду под "внешними факторами".

Кравчук считает, что представители ОРДЛО в переговорном процессе ищут причины для того, чтобы, во-первых, отменить неудобные или невыгодные для них решения.

"Во-вторых, заблокировать любые шаги, которые постепенно могли бы привести к миру на Донбассе. То, что блокируются контрольно-пропускные пункты, что блокируется обмен удерживаемыми лицами, блокируются многие гуманитарные, экологические проблемы. Таких проблем много, а они касаются жизни людей - их здоровья, пенсий, вообще отношений с родственниками. Всё это блокируется", - перечислил он.

Кравчук также сообщил, что ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы, согласно плану, состоится 17 марта.

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Война на Донбассе и урегулирование ситуации - последние новости:

  • Ранее глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что если Россия и в дальнейшем будет блокировать переговоры по Донбассу, то вывести ситуацию из тупика можно будет только с применением серьезных мер.
  • "Если Россия в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а только наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике. И что вывести ее из тупика можно только радикальными шагами", - сказал Кравчук.
  • Участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал о возможной подготовке России к провокации на Донбассе. По его словам, Москва хочет завести своих "миротворцев" на ттерриторию ОРДЛО.
  • 3 марта "народная милиция ДНР" опубликовала заявление о том, что российские гибридные войска получили право открывать "упреждающий огонь" в направлении сил ООС на Донбассе.
  • Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал о том, что Киев расценивает такие действия как стремление к одностороннему выходу РФ из договора о режиме прекращения огня на Донбассе и попытку срыва выполнения Минских соглашений.
  • Председатель российской делегации в ТКГ Борис Грызлов обвинил Украину в нарушении режима тишины на Донбассе. Также он заявил, что Киев якобы стягивает войска в жилые районы и провоцирует усиление эскалацию конфликта.
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