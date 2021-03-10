Кравчук рассказал, как в ОРДЛО блокируют мирные шаги по Донбассу

Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что представители "ДНР" и "ЛНР" продолжают блокировать решения вопросов мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Кравчук рассказал, что отрядам "народной милиции "ДНР" дано разрешение подавлять огневые точки и стрелять на упреждение, передает телеканал Дом.

"Я этот вопрос официально поставил на заседании ТКГ. Спросил, не является ли это началом нивелирования, отмены принятого 22 июля прошлого года документа о всеобщей "тишине"? На этот вопрос я ответа не получил", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

По его словам, представители России и подконтрольных ей террористов из отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) пытались объяснить происходящее тем, что "это ответ на какие-то внешние факторы". При этом не уточнили, что имелось в виду под "внешними факторами".

Кравчук считает, что представители ОРДЛО в переговорном процессе ищут причины для того, чтобы, во-первых, отменить неудобные или невыгодные для них решения.

"Во-вторых, заблокировать любые шаги, которые постепенно могли бы привести к миру на Донбассе. То, что блокируются контрольно-пропускные пункты, что блокируется обмен удерживаемыми лицами, блокируются многие гуманитарные, экологические проблемы. Таких проблем много, а они касаются жизни людей - их здоровья, пенсий, вообще отношений с родственниками. Всё это блокируется", - перечислил он.

Кравчук также сообщил, что ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы, согласно плану, состоится 17 марта.

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