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Газовий удар по Україні: оператор ГТС розробив сценарій на випадок зупинки транзиту газу до Європи

23 вересня 2021, 22:35

Газотранспортна система України вже працювала в умовах повної зупинки транзиту газу у 2009 році, нагадали у компанії.

Українська ГТС
Українська ГТС готова до можливого припинення транзиту газу до Європи / УНІАН

Компанія-оператор Газотранспортної системи України спільно з Міністерством енергетики та іншими державними органами працює над сценаріями, які передбачають повну зупинку транзиту російського газу до Європи. За подібного розвитку подій будуть проведені всі заходи, завдяки яким ГТС збереже свою працездатність.

Як повідомили виданню Українські новини у компанії, сценарії фрагментарного або повного припинення транзиту російського газу до Європи вивчаються. Труба у 2009 році вже працювала в умовах повного припинення прокачування газу, в режимі обмеженого транзиту палива функціонувала у 2014 році і на початку 2020 року. Міністерство енергетики підготувало спеціальний план, спрямований на подолання можливих кризових явищ.читайте такожГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

"Оператор ГТС України спільно з Міненерго та іншими держорганами постійно розробляє різні сценарії роботи газотранспортної системи, зокрема, у разі часткової або повної зупинки транзиту. Варто нагадати, що українська ГТС вже працювала в режимі повної відсутності транзиту у 2009 році, а в режимі обмеженого транзиту - у 2014 і на початку 2020 року. Міненерго підготувало відповідний національний план дій на випадок кризових ситуацій різного ступеня складності", - наголошується в повідомленні.

Також в ГТС вказали, що в ситуації з припиненням прокачування газу, компресорні станції зможуть створювати тиск, який необхідний для подальшого переправлення газу. Крім того, труба може бути переорієнтована для потреб внутрішнього ринку.

"Оператор ГТС України підтримує балансування ГТС і необхідний рівень тиску завдяки врівноваженню обсягів газу, які заходять в магістральні газопроводи і виходять протягом доби. Відповідний тиск в ГТС підтримується компресорними станціями. При цьому газ може бути не транзитований, а з підземних сховищ газу (в зимовий період), газ власного видобутку та імпортований", - підкреслили в компанії-операторі газотранспортної системи України.

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Транзит газу через Україну

Сполучені Штати Америки і Німеччина 21 липня оголосили про угоду щодо запуску газопроводу Північний потік-2. Домовленості сторін припускають продовження газової угоди між Нафтогазом і Газпромом ще на 10 років. Чинний контракт було підписано в грудні 2019 року, він закінчується у 2024 році.

Керівник компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон заявляв, що заява США та Німеччини не гарантує Києву подальший транзит газу до Європи. Втім, Газпром у будь-якому випадку змушений буде сплачувати Києву 1,3 мільярда доларів згідно з контрактними зобов'язаннями до 2024 року.

У серпні у ФРН був призначений уповноважений з транзиту газу через територію України Георг Вальдерзее. Берлін почав виконувати свої зобов'язання, згідно з якими німецька сторона повинна забезпечити продовження контракту Нафтогазу і Газпрому щодо транзиту газу до Європи на термін до 10 років.читайте такожКрах СП-2 і перезапуск ГТС: в Україні назвали ударний сценарій щодо трубопроводу Газпрому

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко 15 вересня заявив, що компанія готова продовжити з Газпромом контракт на транзит газу до Європи. Однак Київ наполягатиме на умові збереження тих обсягів палива, які наразі йдуть до ЄС згідно з договорами із європейцями.

23 вересня Вітренко припустив сценарій, за якого Росія повністю припинить транзит газ до Європи через українську ГТС. При цьому він нагадав, що газова криза у Європі триватиме, оскільки Газпром не має наміру забезпечувати подальше прокачування газу до ЄС шляхом газотранспортної системи України.

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ГТС транзит газу в Європу новини України
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