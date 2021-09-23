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Газовый удар по Украине: оператор ГТС разработал сценарий на случай остановки транзита газа в Европу

23 сентября 2021, 22:35
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Газотранспортная система Украины уже работала в условиях полной остановки транзита газа в 2009 году, напомнили в компании.

Украинская ГТС
Украинская ГТС готова к возможному прекращению транзита газа в Европу / УНИАН

Компания-оператор Газотранспортной системы Украины совместно с Министерством энергетики и другими государственными органами работает над сценариями, предполагающими полную остановку транзита российского газа в Европу. При подобном развитии событий будут проведены все мероприятия, благодаря которым ГТС сохранит свою работоспособность.

Как сообщили изданию Українські новини в компании, сценарии фрагментарного или полного прекращения транзита российского газа в Европу изучаются. Труба в 2009 году уже работала в условиях полного прекращения прокачки газа, в режиме ограниченного транзита топлива функционировала в 2014 году и в начале 2020 года. Министерство энергетики подготовило специальный план, направленный на преодоление возможных кризисных явлений.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

"Оператор ГТС Украины совместно с Минэнерго и другими госорганами постоянно разрабатывает различные сценарии работы газотранспортной системы, в частности, в случае частичной или полной остановки транзита. Стоит напомнить, что украинская ГТС уже работала в режиме полного отсутствия транзита в 2009 году, а в режиме ограниченного транзита - в 2014 и в начале 2020 года. Минэнерго подготовило соответствующий Национальный план действий на случай кризисных ситуаций различной степени сложности", - отмечается в сообщении.

Также в ГТС указали, что в ситуации с прекращением прокачки газа, компрессорные станции смогут создавать давление, которое необходимо для дальнейшей переправки газа. Кроме того, труба может быть переориентирована для нужд внутреннего рынка.

"Оператор ГТС Украины поддерживает балансировку ГТС и необходимый уровень давления благодаря уравновешиванию объемов газа, которые заходят в магистральные газопроводы и выходят в течение суток. Соответствующее давление в ГТС поддерживается компрессорными станциями. При этом газ может быть не транзитирован, а из подземных хранилищ газа (в зимний период), газ собственной добычи и импортированный", - подчеркнули в компании-операторе газотранспортной системы Украины.

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Транзит газа через Украину

Соединенные Штаты Америки и Германия 21 июля объявили о сделке по запуску газопровода Северный поток-2. Договоренности сторон предполагают продление газового соглашения между Нафтогазом и Газпромом еще на 10 лет. Действующий контракт был подписан в декабре 2019 года и заканчивается в 2024 году.

Руководитель компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон заявлял, что заявление США и Германии не гарантирует Киеву дальнейший транзит газа в Европу. Впрочем, Газпром в любом случае вынужден будет платить Киеву 1,3 миллиарда долларов согласно контрактным обязательствам до 2024 года.

В августе в ФРГ был назначен уполномоченный по транзиту газа через территорию Украины Георг Вальдерзее. Берлин начал выполнять свои обязательства, согласно которым немецкая сторона должна обеспечить продление контракта Нафтогаза и Газпрома по транзиту газа в Европу на срок до 10 лет.Читайте такжеКрушение СП-2 и перезапуск ГТС: в Украине назвали ударный сценарий по трубопроводу Газпрома

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко 15 сентября заявил, что компания готова продлить с Газпромом контракт на транзит газа в Европу. Однако Киев будет настаивать на условии сохранения тех объемов топлива, которые сейчас идут в ЕС согласно договорам с европейцами.

23 сентября Витренко допустил сценарий, при котором Россия полностью прекратит транзит газа в Европу через украинскую ГТС. При этом он напомнил, что газовый кризис в Европе будет продолжаться, поскольку Газпром не намерен обеспечивать дальнейшую прокачку газа в ЕС путем газотранспортной системы Украины.

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ГТС транзит газа в Европу новости Украины
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