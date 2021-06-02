В Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня

Пенсіонерам спростили отримання виплат / УНІАН

Кабінет міністрів України скасував обов'язкове переведення виплат пенсій та соціальної допомоги на карткові рахунки з 1 вересня, як це раніше було закріплено в постанові №277 від 29 березня 2021 року.

Як повідомляють в Укрпошті, "поточний порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через Укрпошту буде збережений як мінімум до 1 січня 2023 року".

Основна причина, по якій ініціативу відклали на два роки - неготовність банківської інфраструктури і систематичне закриття банківських відділень.

"Зараз банкомати є в 4% міст України. Це означає, що 13 млн українців не мають доступу, а отже і можливості користуватися банківськими послугами", - зазначили в Укрпошті.

При цьому Укрпошта покриває 100% населених пунктів і може надати в тому числі і фінансові послуги всім без винятку українцям.

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"Сьогоднішніми змінами до постанови нарешті закінчена двомісячна боротьба величезної кількості громадян за комфорт і здоров'я літніх людей в частині доставки пенсій. Насамперед для 3,5 млн пенсіонерів, більшість з яких просто фізично не має доступу до банкоматів, і тому не може отримувати пенсію на картку. Радий, що і президент України, і прем'єр-міністр поділяють нашу позицію щодо того, що перехід процесу отримання пенсії з готівкової в безготівкову форму має відбуватися поступово і реалізовуватися як право людей, а не зобов'язання. До 2023 року доставку пенсій, як і раніше, готівкою і додому, будуть здійснювати листоноші та відділення Укрпошти", — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Зазначимо, відповідні зміни до постанови № 277 "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України" Кабінет Міністрів України прийняв 26 травня.

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