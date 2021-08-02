Крах СП-2 і перезапуск ГТС: в Україні назвали ударний сценарій щодо трубопроводу Газпрому

СП-2 треба сертифікувати за правилами ЄС, а Київ готовий створити газовий консорціум – ГТС України / УНІАН

У боротьбі з газопроводом Північний потік-2 Києву слід зробити ставку на процес сертифікації магістралі, який повинен базуватися на вимогах енергетичного законодавства Євросоюзу. Треба не допустити, щоб Газпром став монополістом проекту і обмежив доступ до труби іншим компаніям. Якщо цього не станеться, можна обмежити використання трубопроводу, як вже сталося з газопроводом Opal. Що стосується ГТС, Україна готова створювати консорціум в умовах гарантій прокачування газу до Європи шляхом української газотранспортної системи. Про це заявив директор компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Києву потрібно докласти низки зусиль для того, щоб газопровід СП-2 сертифікували за законами ЄС. У такому випадку Газпром не зможе бути монопольним постачальником палива, а трубу зможуть використовувати й інші компанії.

читайте такожАтака РФ на Україну призведе до потужного удару: наступник Меркель поставив ультиматум Москві через СП-2"По-перше, ми повинні сконцентруватися на питанні сертифікації запуску цього газопроводу, тому що фактично є можливості, і наполягати на тому, щоб цей газопровід був сертифікований згідно з вимогами Третього енергетичного пакету. Там дуже суттєве обмеження використання третіми сторонами. Щоб не тільки "Газпром" міг використовувати цей газопровід, а й інші компанії. А якщо інших компаній не буде, то фактично можна обмежити використання цього газопроводу, як це було зроблено на газопроводі Opal, де діє обмеження в 50%. Тому я вважаю, що наша основна боротьба наразі буде сконцентрована на питанні сертифікації", - вважає Макогон.

Крім того, він розповів, що буде з українською газотранспортною системою після введення до експлуатації Північного потоку-2. За його словами, існує можливість створення консорціуму на базі ГТС, причому мова йде про управління, а не приватизацію. Такий сценарій можливий у тому випадку, якщо з'явиться гарантія транзиту російського газу до Європи через Україну на найближчі 10-15 років.

"Є можливість залучити партнерів до управління газотранспортною системою. Це не означає, що буде приватизація, тільки управління. Але я вважаю, що залучення такого партнера має сенс, коли такий партнер гарантує наявність транзиту на наступні 10-15 років. Просто так залучати партнера немає жодного сенсу. Якщо прийде партнер, скаже - ми готові гарантувати транзит, ми можемо домовитися з "Газпромом", тоді є сенс створювати такий консорціум з управління українською ГТС", - підкреслив Сергій Макогон.

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читайте такожЗапуск СП-2 - загроза Україні та Європі: у США розкрили причину схвалення Байденом проекту ГазпромуНагадаємо, на початку червня радник міністра енергетики Лана Зеркаль заявляла, що Україна може створити газовим консорціум з компаніями Заходу, підключивши їх до української ГТС. На її думку, у такому випадку у Газпрому виникнуть проблеми з монополією на постачання газу до Європи.

Північний потік-2

Президент України Володимир Зеленський на початку липня вимагав від США і ЄС зупинити реалізацію Північного потоку-2. Гарант попереджав, що запуск російського газопроводу несе загрозу національній безпеці держави.

Можливий наступник Меркель на посаді канцлера ФРН Армін Лашет заявляв, що Європа може відключити СП-2, якщо Росія застосує газопровід проти України в якості зброї.

Колишній глава МЗС Костянтин Грищенко вважає, що якщо новим канцлером ФРН стане представник Партії зелених, запуск Північного потоку-2 можуть відкласти на 3-4 роки.

США і Німеччина 21 липня домовилися про угоду щодо СП-2. Документ передбачає гарантії Україні від ФРН: Берлін повинен забезпечити санкції проти Росії у разі нової агресії щодо Києва і вирішити питання з продовженням договору про транзит газу через українську територію.

На Банковій розкритикували угоду Штатів і ФРН щодо СП-2. Прессекретар президента Сергій Нікіфоров сказав, що ця декларація нічого конкретного не гарантує Україні, тому Київ продовжить боротися з газопроводом Газпрому і вестиме перемовини із Заходом.

Заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Джордж Кент заявив, що Штати сприймають Північний потік-2 як загрозу Україні та Європі, однак погодилися на цю угоду, щоб знайти взаєморозуміння з союзниками на Заході.