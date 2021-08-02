Крушение СП-2 и перезапуск ГТС: в Украине назвали ударный сценарий по трубопроводу Газпрома

СП-2 нужно сертифицировать по правилам ЕС, а Киев готов создать газовый консорциум – ГТС Украины / УНИАН

В борьбе с газопроводом Северный поток-2 Киеву следует сделать ставку на процесс сертификации магистрали, который должен базироваться на требованиях энергетического законодательства Евросоюза. Нужно не допустить, чтобы Газпром стал монополистом проекта и ограничил доступ к трубе другим компаниям. Если этого не произойдет, можно ограничить использование трубопровода, как уже произошло с газопроводом Opal. Что касается ГТС, Украина готова создавать консорциум в условиях гарантий прокачки газа в Европу путем украинской газотранспортной системы. Об этом заявил директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что Киеву нужно приложить ряд усилий для того, чтобы газопровод СП-2 сертифицировали по законам ЕС. В таком случае Газпром не сможет быть монопольным поставщиком топлива, а трубу смогут использовать и другие компании.

Читайте такжеАтака РФ на Украину обернется мощным ударом: преемник Меркель поставил ультиматум Москве из-за СП-2"Во-первых, мы должны сконцентрироваться на вопросе сертификации запуска этого газопровода, потому что фактически есть возможности, и настаивать на том, чтобы этот газопровод был сертифицирован согласно требованиям Третьего энергетического пакета. Там очень существенное ограничение использования третьими сторонами. Чтобы не только "Газпром" мог использовать этот газопровод, но и другие компании. А если других компаний не будет, то фактически можно ограничить использование этого газопровода, как это было сделано на газопроводе Opal, где действует ограничение в 50%. Поэтому я считаю, что наша основная борьба сейчас будет сконцентрирована на вопросе сертификации", - считает Макогон.

Кроме того, он рассказал, что будет с украинской газотранспортной системой после введения в эксплуатацию Северного потока-2. По его словам, существует возможность создания консорциума на базе ГТС, причем речь идет об управлении, а не приватизации. Такой сценарий возможен в том случае, если появится гарантия транзита российского газа в Европу через Украину на ближайшие 10-15 лет.

"Есть возможность привлечь партнеров к управлению газотранспортной системой. Это не значит, что будет приватизация, только управление. Но я считаю, что привлечение такого партнера имеет смысл, когда такой партнер гарантирует наличие транзита на следующие 10-15 лет. Просто так привлекать партнера нет никакого смысла. Если придет партнер, скажет - мы готовы гарантировать транзит, мы можем договориться с "Газпромом", тогда есть смысл создавать такой консорциум по управлению украинской ГТС", - подчеркнул Сергей Макогон.

Реклама

Читайте такжеЗапуск СП-2 – угроза Украине и Европе: в США раскрыли причину одобрения Байденом проекта ГазпромаНапомним, в начале июня советник министра энергетики Лана Зеркаль заявляла, что Украина может создать газовым консорциум с компаниями Запада, подключив их к украинской ГТС. По ее мнению, в таком случае у Газпрома возникнут проблемы с монополией на поставку газа в Европу.

Северный поток-2

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июля требовал от США и ЕС остановить реализацию Северного потока-2. Гарант предупреждал, что запуск российского газопровода несет угрозу национальной безопасности государства.

Возможный преемник Меркель на посту канцлера ФРГ Армин Лашет заявлял, что Европа может отключить СП-2, если Россия применит газопровод против Украины в качестве оружия.

Бывший глава МИД Константин Грищенко считает, что если новым канцлером ФРГ станет представитель Партии зеленых, запуск Северного потока-2 могут отложить на 3-4 года.

США и Германия 21 июля договорились о сделке по СП-2. Документ предполагает гарантии Украине от ФРГ: Берлин должен обеспечить санкции против России в случае новой агрессии в отношении Киева и решить вопрос с продлением договора о транзите газа через украинскую территорию.

На Банковой раскритиковали сделку Штатов и ФРГ по СП-2. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал, что данная декларация ничего конкретного не гарантирует Украине, поэтому Киев продолжит бороться с газопроводом Газпрома и вести переговоры с Западом.

Заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что Штаты воспринимают Северный поток-2 как угрозу Украине и Европе, однако согласились на данную сделку, чтобы найти взаимопонимание с союзниками на Западе.