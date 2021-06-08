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Украина поделится газовой трубой с США и ЕС: в Кабмине назвали сценарий борьбы с Северным потоком-2

8 июня 2021, 16:52

Если Украина создаст газовый консорциум на базе своей ГТС, то у России могут возникнуть проблемы с монополией на продажу газа в Европу, считает Лана Зеркаль.

ГТС Украины
Украине должна вести переговоры со Евросоветом и странами Восточной Европы для сохранения мощностей ГТС - Минэнерго / УНИАН

Украине следует обезопасить свое государство в связи с потерей транзита после запуска российского газопровода Северный поток-2. Для этого нужно создать газовый консорциум с компаниями из США и ЕС и подключить их к использованию украинской газотранспортной системы. Такой шаг поспособствует созданию рынка и позволит оказать давление на Газпром относительно снятия монополии по экспорту газа в Европу путем СП-2. Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль.

Как сообщает пресс-служба министерства, украинские власти в контексте противостояния Северному потоку-2 могут вернуться к идее создания газового консорциума, в котором должны принять участие компании Запада.

"Это может быть та же идея, которая была в 2019 году по совместному консорциуму с привлечением европейских и американских компаний к использованию украинской трубы", - полагает чиновница.Читайте такжеАваков сделал заявление об угрозах России Украине после слов Путина о Северном потоке-2

По ее словам, при таком сценарии Украине удастся оказать давление на Россию в ситуации с монополией на экспорт газа по СП-2 в Европу. При этом в ЕС ранее уже вносили изменения в третью газовую директиву, которая предусматривает ряд ограничений для трубопровода.

Также Зеркаль добавила, что у Евросоюза есть механизмы для того, чтобы обезопасить украинское государство от полного применения Северного потока-2. Однако для этого нужно проводить работу с Еврокомиссией и рядом государств, которые выступают против российского энергетического проекта.Читайте такжеУ Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

Кроме того, она отметила, что у ЕС есть инструментарий, который может обезопасить Украину от полного применения СП-2. Но для этого надо работать с Еврокомиссией и другими странами, которые также не заинтересованы в запуске газопровода.

"Страны Восточной Европы ни одна не заинтересована. Они несут колоссальные потери от этого Северного потока-2, и их позиция была ключевой в Европейском Союзе", - подчеркнула Лана Зеркаль.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американской делегацией призвал Соединенные Штаты Америки и Евросоюз остановить сооружение газопровода Северный поток-2. Гарант уточнил, что энергетический проект Газпрома несет угрозу национальной безопасности страны.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что Киев требует от США и ФРГ подключения к переговорам по Северному потоку-2, поскольку вопрос трубопровода является стратегически важным для украинского государства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил сценария, при котором СП-2 после достройки ожидают проблемы с сертификацией и страхованием.

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов предположил, что США могут попытаться остановить запуск СП-2 в том случае, если в ФРГ после парламентских выборов к власти придет Партия зеленых.

Минэнерго ГТС Северный поток-2 Елена Зеркаль новости Украины
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