Запуск СП-2 – угроза Украине и Европе: в США раскрыли причину одобрения Байденом проекта Газпрома

В Белом доме одобрили СП-2, так как США стремятся к компромиссу - Кент / Reuters

В Вашингтоне приняли положительное решение по сделке с Германией относительно Северного потока-2, так как в Белом доме стремятся сохранить диалог с другими странами-партнерами на Западе. Вашингтон будет пытаться обязать Берлин наблюдать за ситуацией, чтобы Россия не использовала новый газопровод в качестве оружия. При этом Штаты придерживаются позиции, согласно которой транзит газа через украинскую ГТС должен продолжаться, чтобы Киев получал прибыль на достаточном уровне и понимают, что трубопровод Газпрома – это действительно угроза для Украины и европейского континента. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

В интервью НВ он рассказал о том, что позиции США и их союзников зачастую не совпадают на 100%. Поэтому американцы ищут возможности на пути к компромиссу.

Читайте такжеБайдену "связали" руки: в Конгрессе США одобрили введение санкций против Северного потока-2"Мы в США никогда стопроцентно не совпадаем во взглядах с нашими многочисленными партнерами и союзниками, но при этом мы всегда привержены тому, чтобы диалог продолжался, и стараемся сформировать с нашими партнерами общий взгляд на угрозы и общие подходы для их разрешения", - сказал Кент.

По словам чиновника, сделкой с Германией по Северному потоку-2, Вашингтон решил попытаться поставить Берлину в обязательство наблюдение за поведением России, чтобы Москва не использовала магистраль как оружие. Кроме того, США по-прежнему поддерживают дальнейшее продолжение транзита газа через Украину. Это важно как для Киева, так и для всей Европы.

"Интенция нашей политики в том, чтобы транзитный газ продолжал поступать через территорию Украины и чтобы Украина продолжала получать достаточно прибыли от своей ГТС, поддерживая ее в хорошем состоянии. Это важно как для Украины, так и для всей системы транспортировки газа в Европу", - добавил Кент, подчеркнув, что запуск СП-2, с точки зрения США, по-прежнему является плохой сделкой и для Украины, и для Европы

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Северный поток-2

США и Германия 21 июля объявили о сделке по газопроводу Северный поток-2. В декларации речь идет о том, что Германия должна обеспечить продление газового транзитного договора между Россией и Украиной на 10 лет. Действующее соглашение истекает в 2024 году. Также Берлин должен ввести санкции против Москвы в случае новой российской агрессии в отношении Киева, и инициировать аналогичные меры на уровне Евросоюза.

В Офисе президента Украины раскритиковали декларацию США и Германии по СП-2. На Банковой считают, что документ ничего не гарантирует Киеву в вопросах сохранения транзита и агрессии РФ. Поэтому украинское государство намерено вести дальнейшие переговоры с Западом и бороться с газопроводом Газпрома.Читайте такжеПагубное влияние Путина и атака на Украину: в Сенате США поставили ультиматум Белому дому из-за СП-2

25 июля в Госдепе сделали заявление, согласно которому администрация Байдена продолжает противодействовать Северному потоку-2 и намерена запустить новые санкции против трубопровода.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявлял, что в Киеве крайне недовольны сделкой США и Германии по СП-2. Из-за этого, скорее всего, разговор Зеленского и Байдена в Вашингтоне будет проходить на повышенных тонах. Против Северного потока-2 по-прежнему выступает Конгресс, поэтому Киев намерен сосредоточиться на сотрудничестве с американским парламентом.