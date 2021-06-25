Нафтогаз підвищив газовий тариф на липень: скільки заплатять українці

В Україні підвищили тарифи на газ / УНІАН

Газопостачальна компанія Нафтогаз України оприлюднила ціну на газ для побутових споживачів на липень 2021 року.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Нафтогазу, в липні ціна на газ підвищиться до 13,13 гривень за кубометр.

Звернемо увагу, що липнева ціна Нафтогазу на тарифний план Місячний, порівняно з червнем, буде вищою приблизно на 10%.

Як відомо, у червні ціна на газ становить 11,94 гривень за кубометр.

Додамо, що ціни на газ не зростуть у тих, хто обслуговується на річному тарифі. Фіксована ціна-7,96 гривень за кубометр.

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/ gas.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні з червня очікує підвищення ціни на газ.

Зокрема, червневі ціни на газ сягатимуть 13 гривень за кубометр. А ось опалення має подорожчати на 15-20%.

Водночас Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців. Підняти вартість кіловата для побутового споживача обіцяють вже з 1 липня 2021 року.