Нафтогаз повысил газовый тариф на июль: сколько заплатят украинцы

Нафтогаз Украины обнародовал цену на газ для бытовых потребителей на июль 2021 года.
Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины обнародовала цену на газ для бытовых потребителей на июль 2021 года.
Согласно информации, обнародованной на сайте Нафтогаза, в июле цена на газ повысится до 13,13 гривен за кубометр.
Обратим внимание, что июльская цена Нафтогаза на тарифный план Месячный, по сравнению с июнем, будет выше примерно на 10%.
Как известно, в июне цена на газ составляет 11,94 гривен за кубометр.
Добавим, что цены на газ не вырастут у тех, кто обслуживается на годовом тарифе. Фиксированная цена - 7,96 гривен за кубометр.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине с июня ожидает повышение цены на газ.
В частности, июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.
В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев. Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.