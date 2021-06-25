Нафтогаз повысил газовый тариф на июль: сколько заплатят украинцы

В Украине повысили тарифы на газ / УНИАН

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины обнародовала цену на газ для бытовых потребителей на июль 2021 года.

Согласно информации, обнародованной на сайте Нафтогаза, в июле цена на газ повысится до 13,13 гривен за кубометр.

Обратим внимание, что июльская цена Нафтогаза на тарифный план Месячный, по сравнению с июнем, будет выше примерно на 10%.

Как известно, в июне цена на газ составляет 11,94 гривен за кубометр.

Добавим, что цены на газ не вырастут у тех, кто обслуживается на годовом тарифе. Фиксированная цена - 7,96 гривен за кубометр.

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/ gas.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине с июня ожидает повышение цены на газ.

В частности, июньские цены на газ будут достигать 13 гривен за кубометр. А вот отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев. Поднять стоимость киловатта для бытового потребителя обещают уже с 1 июля 2021.