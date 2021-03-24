Названо ціну на електроенергію в Україні з квітня

Тариф на електроенергію не зміниться з 1 квітня / Reuters

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тариф на електроенергію для населення в квітні 2021 року залишиться на колишньому рівні. Ціна складе 1,68 гривень за кіловат.

Про це глава Кабміну сказав під час засідання уряду 24 березня, яке транслювалося в Youtube.

"Сьогодні ми ухвалюємо рішення, що ціна на електроенергію для населення залишається без змін, тобто 1,68 гривні за кВт", - сказав Шмигаль.

"Водночас ми дозволили Енергоатому повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти", - додав він.

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