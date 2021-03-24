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Названо ціну на електроенергію в Україні з квітня

24 березня 2021, 13:59
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Глава Кабміну Денис Шмигаль розповів на засіданні уряду, скільки українці платитимуть за кіловат наступного місяця.

Електроенергія
Тариф на електроенергію не зміниться з 1 квітня / Reuters

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тариф на електроенергію для населення в квітні 2021 року залишиться на колишньому рівні. Ціна складе 1,68 гривень за кіловат.

Про це глава Кабміну сказав під час засідання уряду 24 березня, яке транслювалося в Youtube.

"Сьогодні ми ухвалюємо рішення, що ціна на електроенергію для населення залишається без змін, тобто 1,68 гривні за кВт", - сказав Шмигаль.

"Водночас ми дозволили Енергоатому повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти", - додав він.

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Тарифи на електроенергію в Україні - про що раніше писав Главред:

  • Кабінет міністрів України 28 грудня 2020 року ухвалив рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення. З 1 січня 2021 року вартість перших 100 кіловат-годин для українців складе 1,68 грн/кВт-год. Діятиме новий тариф до 31 березня.
  • Як заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, у зв'язку зі зміною тарифів українці змушені будуть платити в середньому на 80-100 гривень більше за перші 100 кВТ-год електроенергії.
  • 10 січня у багатьох містах України пройшли акції через зростання тарифів на житлово-комунальні послуги. Українці зажадали збереження тарифів, що діяли на території країни до 1 січня 2021 року.
  • 12 січня стало відомо, що в Україні скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій та побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.
  • Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову про підвищенні тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.

Кабмін комунальні тарифи тарифи на електроенергію ЖКГ-тарифи новини України Денис Шмигаль
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