Названо ціну на електроенергію в Україні з квітня

Глава Кабміну Денис Шмигаль розповів на засіданні уряду, скільки українці платитимуть за кіловат наступного місяця.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тариф на електроенергію для населення в квітні 2021 року залишиться на колишньому рівні. Ціна складе 1,68 гривень за кіловат.
Про це глава Кабміну сказав під час засідання уряду 24 березня, яке транслювалося в Youtube.
"Сьогодні ми ухвалюємо рішення, що ціна на електроенергію для населення залишається без змін, тобто 1,68 гривні за кВт", - сказав Шмигаль.
"Водночас ми дозволили Енергоатому повноцінно працювати на ринку, що дасть компанії можливість отримувати необхідні кошти", - додав він.
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Тарифи на електроенергію в Україні - про що раніше писав Главред:
- Кабінет міністрів України 28 грудня 2020 року ухвалив рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення. З 1 січня 2021 року вартість перших 100 кіловат-годин для українців складе 1,68 грн/кВт-год. Діятиме новий тариф до 31 березня.
- Як заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко, у зв'язку зі зміною тарифів українці змушені будуть платити в середньому на 80-100 гривень більше за перші 100 кВТ-год електроенергії.
- 10 січня у багатьох містах України пройшли акції через зростання тарифів на житлово-комунальні послуги. Українці зажадали збереження тарифів, що діяли на території країни до 1 січня 2021 року.
- 12 січня стало відомо, що в Україні скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій та побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.
- Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову про підвищенні тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.
Автор: Анна Багрій