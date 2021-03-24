Названа цена на электроэнергию в Украине с апреля

Тариф на электроэнергию не изменится с 1 апреля / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тариф на электроэнергию для населения в апреле 2021 года останется на прежнем уровне. Цена составит 1,68 гривен за киловатт.

Об этом глава Кабмина сказал во время заседания правительства 24 марта, которое транслировалось в Youtube.

"Сегодня мы принимаем решение, что цена на электроэнергию для населения остается без изменений, т.е 1,68 гривни за кВт", - сказал Шмыгаль.

"В то же время мы позволили Энергоатому полноценно работать на рынке, что даст компании возможность получать необходимые средства", - добавил он.

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