Названа цена на электроэнергию в Украине с апреля

Глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал на заседании правительства, сколько украинцы будут платить за киловатт в следующем месяце.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что тариф на электроэнергию для населения в апреле 2021 года останется на прежнем уровне. Цена составит 1,68 гривен за киловатт.
Об этом глава Кабмина сказал во время заседания правительства 24 марта, которое транслировалось в Youtube.
"Сегодня мы принимаем решение, что цена на электроэнергию для населения остается без изменений, т.е 1,68 гривни за кВт", - сказал Шмыгаль.
"В то же время мы позволили Энергоатому полноценно работать на рынке, что даст компании возможность получать необходимые средства", - добавил он.
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Тарифы на электроэнергию в Украине – о чем ранее писал Главред:
- Кабинет министров Украины 28 декабря 2020 года принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения. С 1 января 2021 года стоимость первых 100 киловатт-часов для украинцев составит 1,68 грн/кВт-час. Действовать новый тариф будет до 31 марта.
- Как заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко, в связи с изменением тарифов украинцы вынуждены будут платить в среднем на 80-100 гривен больше за первые 100 кВТ-ч электроэнергии.
- 10 января во многих городах Украины прошли акции из-за роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Украинцы потребовали сохранения тарифов, которые действовали на территории страны до 1 января 2021 года.
- 12 января стало известно, что в Украине отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.
- Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.
Автор: Анна Багрий