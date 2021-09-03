Не працюватимуть Приват24, банкомати та термінали: у ПриватБанку попередили українців

ПриватБанк / УНІАН

Сервіси та банкомати ПриватБанку у ніч з 3 на 4 вересня (з 01:00 до 6:00) не працюватимуть. Про це сказано в повідомленні державної фінансової установи.

"Ми будемо оптимізувати процесинг банку. Тимчасово не працюватимуть транзакції по картах, Приват24 для фізичних осіб і бізнесу, LiqPay, а також мережа банкоматів, терміналів і POS-терміналів банку", – повідомили в ПриватБанку.

Представники фінансової установи радять клієнтам у разі потреби потурбуватися про це заздалегідь.

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Нагадаємо, раніше ПриватБанк заблокував картки своєї клієнтки на 120 днів. На рахунку жінки, яка займалася купівлею-продажем криптовалют, Залишилося 23 тисячі гривень. У НБУ попередили про те, що банки можуть блокувати рахунки за підсумками фінансового моніторингу.

Наприкінці червня в ПриватБанку заявляли, що проблемна ситуація, пов'язана з помилковим списуванням рахунків і некоректним відображенням залишку на рахунку, вирішена. Тоді в банку заявили про повернення грошей всім клієнтам.

Стратегія розвитку державного Приватбанку до 2024 року, яка була нещодавно затверджена українським урядом, передбачає виведення з банку проблемних активів і подальшу приватизацію.

Ще до продажу - до 2024 року - в ПриватБанку має залишитися залишиться 1250 відділень, а штат співробітників фінустанови налічуватиме 15,5 тисяч осіб (тобто будуть закриті три сотні відділень і звільнити більше шести тисяч працівників).

У документі також йдеться про те, що цільовий розмір операційних витрат такого "хорошого банку".