Нові тарифи на електроенергію з 1 серпня: скільки заплатять українці

В Україні підвищать тарифи на електроенергію / Wikipedia

В Україні з 1 серпня змінять тарифи на електроенергію, при цьому замість єдиної ціни введуть чотири різних.

Як пише Obozrevatel з посиланням на дані в уряді, рішення має захистити приблизно 40% сімей від подорожчання – тих, хто витрачає до 100 кВт/год на місяць (в першу чергу пенсіонери і невеликі сім'ї).

Уточнюється, що вартість електроенергії розділять на чотири різних тарифу, залежно від обсягів споживання: для перших 100 кВт/год, для обсягу від 100 до 300 кВт/год, для обсягу від 300 до 500 кВт/год, при споживанні від 500 кВт/год.

Нові тарифи: українці платитимуть по-різному

За даними НВ, для домогосподарств, які споживають понад 500 кВт / год на місяць буде встановлено найвищий тариф. Ймовірно, він становитиме від 3 до 3,5 гривень за кВт/год.водночас люди, які використовують менше 100 кВт/год енергії на місяць, платитимуть за тарифом, меншим ніж існуючий — для них електроенергія стане дешевшою.

Також у Міністерстві енергетики повідомили про те, що ціни для різних регіонів будуть відрізнятися. Наприклад, у Київській та Дніпропетровській областях ціна коливатиметься від 2,60 до 2,96 грн, а в Івано-Франківській та Луганській — від 3,70 до 4 кВт/год.

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Нагадаємо, раніше Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.

У Міненергетики пояснили, чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло.

В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.

29 червня Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня 2021 року.