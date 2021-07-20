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Новые тарифы на электроэнергию с 1 августа: сколько заплатят украинцы

20 июля 2021, 11:42
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Для домохозяйств, которые потребляют более 500 кВт/ч в месяц будет установлен самый высокий тариф.

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В Украине повысят тарифы на электроэнергию / Wikipedia

В Украине с 1 августа изменят тарифы на электроэнергию, при этом вместо единой цены введут четыре разных.

Как пишет Obozrevatel со ссылкой на данные в правительстве, решение должно защитить примерно 40% семей от подорожания – тех, кто тратит до 100 кВт/час в месяц (в первую очередь пенсионеры и небольшие семьи).

Уточняется, что стоимость электроэнергии разделят на четыре разных тарифа, зависимо от объемов потребления: для первых 100 кВт/час, для объема от 100 до 300 кВт/час, для объема от 300 до 500 кВт/час, при потреблении от 500 кВт/час.

Новые тарифы: украинцы будут платить по-разному

По данным НВ, для домохозяйств, которые потребляют более 500 кВт/ч в месяц будет установлен самый высокий тариф. Вероятно, он будет составлять от 3 до 3,5 гривен за кВт/ч. В то же время люди, которые используют менее 100 кВт/ч энергии в месяц, будут платить по тарифу, меньшему чем существующий — для них электроэнергия станет дешевле.

Также в Министерстве энергетики сообщили о том, что цены для разных регионов будут отличаться. Например, в Киевской и Днепропетровской областях цена будет колебаться от 2,60 до 2,96 грн, а в Ивано-Франковской и Луганской — от 3,70 до 4 кВт/ч.

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Напомним, ранее Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.

В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.

В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

29 июня Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа 2021 года.

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