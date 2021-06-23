В Украине с 1 июля подорожает электричество: кто и сколько будет платить

Кабмин повысит тарифы на электроэнергию / Reuters

Уже с 1 июля в Украине пересмотрят тарифы на электроэнергию. Платить придется больше, но не всем.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что те украинцы, которые тратят до 100 кВт*час в месяц, будут платить меньше, передает Obozrevatel.

"Мы выделяем население, потребляющее до 100 кВт. На сегодня это около 41% потребителей с 16,9 млн домохозяйств. Проект нового ПСО (поставка по спецобязательствам, - ред.) предусматривает защиту этой категории населения из-за уменьшения тарифа", – подчеркнул Галущенко.

В свою очередь, глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что сегодня стоимость электроэнергии составляет 1,68 грн за кВт*час. А по данным Минэнерго, реальная стоимость колеблется от 2,5 до 4 грн за кВт*час.

Попенко отметил, что тариф разделят, и он будет зависеть от объемов потребления. Для тех, кто потребляет больше 500 кВт*час в месяц, с 1 июля электроэнергия может подорожать до 2,5 грн. Другой вариант – цены поднимут для всех, кто тратит больше 100 квт*час электроэнергии. Те украинцы, которые не имеют возможности платить по новой цене, смогут воспользоваться программами субсидий.

В целом, есть несколько вариантов подорожания, но все они сходятся к одному: те украинцы которые тратят мало элктроэнергии, переплачивать не будут. Окончательное решение относительно тарифов на электроэнергию примет Кабмин. Впрочем проект соответствующего постановления до сих пор не утвержден.

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