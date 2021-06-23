УкрРус
  1. Главная
  3. Деньги

В Украине с 1 июля подорожает электричество: кто и сколько будет платить

23 июня 2021, 12:14

Есть несколько вариантов подорожания, но все они сходятся к одному: те украинцы которые тратят мало электроэнергии, переплачивать не будут.

Электроэнергия
Кабмин повысит тарифы на электроэнергию / Reuters

Уже с 1 июля в Украине пересмотрят тарифы на электроэнергию. Платить придется больше, но не всем.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что те украинцы, которые тратят до 100 кВт*час в месяц, будут платить меньше, передает Obozrevatel.

"Мы выделяем население, потребляющее до 100 кВт. На сегодня это около 41% потребителей с 16,9 млн домохозяйств. Проект нового ПСО (поставка по спецобязательствам, - ред.) предусматривает защиту этой категории населения из-за уменьшения тарифа", – подчеркнул Галущенко.

В свою очередь, глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко заявил, что сегодня стоимость электроэнергии составляет 1,68 грн за кВт*час. А по данным Минэнерго, реальная стоимость колеблется от 2,5 до 4 грн за кВт*час.

Попенко отметил, что тариф разделят, и он будет зависеть от объемов потребления. Для тех, кто потребляет больше 500 кВт*час в месяц, с 1 июля электроэнергия может подорожать до 2,5 грн. Другой вариант – цены поднимут для всех, кто тратит больше 100 квт*час электроэнергии. Те украинцы, которые не имеют возможности платить по новой цене, смогут воспользоваться программами субсидий.

В целом, есть несколько вариантов подорожания, но все они сходятся к одному: те украинцы которые тратят мало элктроэнергии, переплачивать не будут. Окончательное решение относительно тарифов на электроэнергию примет Кабмин. Впрочем проект соответствующего постановления до сих пор не утвержден.

Тарифы в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Украине до 30 июня продлили действие тарифа на электроэнергию для населения в размере 1,68 гривен за киловатт.

В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет.

В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

тарифы на электроэнергию ЖКХ-тарифы новости Украины Герман Галущенко
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине с 1 июля подорожает электричество: кто и сколько будет платить». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи назвали продукт, с которым опасно сочетать кофеВрачи назвали продукт, с которым опасно сочетать кофе Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19Черная плесень ворвалась еще в одну страну: грибок-убийца атаковал женщину, которая болела COVID-19 День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православииДень Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии Новый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкцияхНовый удар по СП-2 и ответка за Навального: у Байдена после встречи с Путиным объявили о санкциях В Ровенской области конь задушил отца девяти детейВ Ровенской области конь задушил отца девяти детей

Последние новости

12:14

В Украине с 1 июля подорожает электричество: кто и сколько будет платить

12:07

"Очко и дупло": Гордон отличился новой идиотской шуткой Видео

11:48

Гороскоп на 24 июня 2021 всех знаков Зодиака: измена и романтический поступок Видео

11:43

Тимошенко рассказал подробности президентской программы "Здоровая Украина"

11:34

"Туристический сезон накрылся": в Ялте в море смыло мусор с незаконных свалок, купаться запрещено Видео

Реклама
11:31

РФ против учений США и НАТО в Sea Breeze-2021: российское посольство сделало заявление Видео

11:29

Грязно обматерила полицейских и бросила окурок: в Одессе женщина устроила перекур в троллейбусе Видео

11:23

Адское пекло продолжается: синоптик объявила, когда посвежеет в Украине Видео

10:36

Первая малина по рекордным ценам: сколько стоит ягода на украинских рынках Видео

10:34

День госслужащего: красивые поздравления - картинки и слова

10:13

Начал войну и рассуждает о "процветании": Путин рассказал об "ответственности" за соседние страны Видео

10:05

Массовое отравление суши в Харькове: известны первые результаты исследований Видео

09:13

Убил одним ударом в сердце: на Херсонщине забойщик скота лишил себя жизни

09:11

С какими продуктами нельзя сочетать бананы - эксперт Видео

08:37

Гороскоп на 23 июня 2021 всех знаков Зодиака: личные "перевороты" и прибыльные идеи Видео

08:30

"Безумные" доходы крымчан мнение

08:19

Число больных COVID-19 снова начало расти: Минздрав озвучил свежую статистику

08:18

Умер известный украинский кобзарь Тарас Силенко: главные факты из биографии

07:45

Когда на смену жаре в Украине придут ливни и грозы: синоптик назвал даты Видео

07:37

Рост тарифов ЖКХ: экс-министр объяснил, к чему готовиться украинцам Видео

Реклама
07:29

В моду на лето 2021 вернулись необыкновенные босоножки-стринги в стиле 90-х Фото Видео

07:11

В Турции трагически  погиб украинец

07:11

Почему идея Зеленского с медосмотрами обречена на провал мнение

06:44

Ложь о захвате Крыма и Донбасса: у Зеленского жестко ответили Путину на резкие заявления об Украине Видео

06:37

На берегу моря в Одесской области сошел оползень: людей под завалами искали всю ночь Фото Видео

06:30

Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников Видео

06:02

Врач рассказала, кому категорически нельзя есть малину Видео

05:28

Путин предложил подключить США к "Минску": у Кравчука назвали новый сценарий по Донбассу Видео

05:28

Врач объяснил, почему переболевшие коронавирусом ощущают запах гнили Видео

05:02

Война против Лукашенко: эксперт оценил последствия санкционного удара по Минску Видео

04:35

"Зомби медиа апокалипсиса": продюсер объяснил феномен Моргенштерна Видео

04:22

9 фраз, которые не должна говорить женщина после 40 лет

04:00

"Как завезли – так и вывезут": Гордон сделал заявление о Крыме и предупредил россиян Видео

03:02

Ученые рассказали, есть ли связь между употреблением кофе и продолжительностью жизни Видео

02:18

Есть ли психопатия у фанатов обмена откровенными фото по Сети - ответ психологов Видео

01:51

"Взрывчатка" в крови: медик объяснил, почему возникает постковидный синдром

00:54

Ученые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровья

00:06

На Ровенщине умер избитый сыном пассажирки водитель маршрутки Видео

22 июня, вторник
23:03

"Будет очень хороший результат": у Зеленского объявили о документе по возвращению Крыма Видео

22:56

Серое небо и трудно дышать: до Житомира добралась коварная пылевая буря

Реклама
22:17

Оккупанты Крыма оценили колоссальный ущерб от наводнения Видео

22:16

"Ситуация угрожающая": в Раде анонсировали заседание СНБО по карантину в Украине Видео

21:33

В Польша разразились смелым обвинением в адрес Путина Видео

21:03

Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о Донбассе Видео

20:49

Новый агрессивный штамм коронавируса: кто рискует заболеть и спасет ли прививка

20:21

Ученые смогли побороть коронавирус с помощью "наноловушек" Видео

20:21

Врач объяснила, как правильно и с пользой кушать мясо

19:58

Пекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии Видео

19:42

Зеленский поедет в Германию на переговоры с Меркель по Донбассу: на Банковой назвали дату Видео

19:40

Пылевая буря в Киеве: выяснились причины и есть ли угроза для жизни Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять