Пенсії в Україні перерахують: які виплати отримуватимуть пенсіонери

Пенсії в Україні перерахують / УНІАН

В Україні в найближчі три роки в результаті зростання розміру мінімальної зарплати гарантована пенсія для тих, хто виконав певні умови, збільшиться з 2600 до 3066 гривень.

Відповідно до закону, для окремих категорій мінімальна пенсія не може бути нижчою, ніж 40% мінімальної зарплати.

Це випливає з даних прийнятої Верховною Радою бюджетної резолюцією. Найближче підвищення очікується в грудні цього року.

Як змінюватиметься розмір гарантованої пенсії:

з 1 грудня 2021-го – 2600 грн пенсія (6500 грн мінімалка);

з 1 жовтня 2022-го – 2 680 грн пенсія (6700 грн мінімалка);

з 1 січня 2023-го – 2 870 грн пенсія (7176 грн мінімалка);

з січня 2024 – го - 3 066 грн пенсія (7665 грн мінімалка).

Зазначимо, що такий розмір мінімальної виплати стосується тільки тих, хто виконав вимоги за стажем і досяг 65-річчя. Вимоги по стажу для жінок становить 30 років, а для чоловіків – 35 років.

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Загальний пенсійний вік в Україні становить 60 років. Але виходити в цьому віці на заслужений відпочинок можуть тільки ті, хто виконав вимоги по стажу. І ці вимоги зростатимуть щорічно на 12 місяців до 2027-го.

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Наприклад, вже в 2028-му в 60 років на пенсію виходитимуть ті, у кого є 35 і більше років стажу;

у 63 роки виходитимуть на пенсію ті, у кого від 25 до 35 років стажу;

у 65 років вийдуть на пенсію ті, у кого від 15 до 25 років стажу.

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