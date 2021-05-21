"План Б і План С": Разумков розповів, що робити Україні з Північним потоком-2

В ефірі одного з українських каналів голові Ради поставили запитання, а чи є в української влади план, як захистити країну в разі добудови Північного потоку-2.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловився на тему того, що потрібно робити Україні, якщо Росія все ж таки добудує Північний потік-2.
В ефірі одного з українських каналів голові Ради поставили запитання, а чи є в української влади план, як захистити країну в разі добудови Північного потоку-2. На це Разумков відповів, що запасний варіант потрібно мати завжди.
"Треба завжди мати і План Б. І, знаючи наших північних сусідів, – і План С. Але об'єктивно, першочерговим завданням, що стоїть сьогодні перед усіма гілками влади, перед українським політикумом, - зробити так, щоб все-таки Північний потік-2 не був добудований", – констатував політик.
При цьому він не конкретизував, що саме збирається робити влада України.
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Санкції проти Північного потоку-2
- 21 травня у США оголосили про нову ініціативу щодо розтрощення Північного потоку-2. Сенатори-республіканці закликають зупинити "трубопровід Путіна", щоб уникнути загрози національній безпеці Вашингтона.
- Вже ввечері 21 травня США вдарили новими санкціями по Росії. У чорному списку опинилися в цілому 13 судів Росії, що беруть участь в реалізації проекту Північний потік-2.
- Раніше американське інформагентство Axios із посиланням на свої інсайдерські джерела повідомило, що адміністрація Байдена прийняла рішення відмовитися від санкцій проти компанії-оператора газопроводу СП-2 Nord Stream 2 AG і її гендиректора Матіаса Варніга. Причиною такого рішення є прагнення Штатів налагодити відносини з Німеччиною.