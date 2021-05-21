"План Б і План С": Разумков розповів, що робити Україні з Північним потоком-2

Разумков розповів, що робити Україні з Північним потоком-2 / Reuters

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловився на тему того, що потрібно робити Україні, якщо Росія все ж таки добудує Північний потік-2.

В ефірі одного з українських каналів голові Ради поставили запитання, а чи є в української влади план, як захистити країну в разі добудови Північного потоку-2. На це Разумков відповів, що запасний варіант потрібно мати завжди.

"Треба завжди мати і План Б. І, знаючи наших північних сусідів, – і План С. Але об'єктивно, першочерговим завданням, що стоїть сьогодні перед усіма гілками влади, перед українським політикумом, - зробити так, щоб все-таки Північний потік-2 не був добудований", – констатував політик.

При цьому він не конкретизував, що саме збирається робити влада України.

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Санкції проти Північного потоку-2