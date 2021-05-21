"План Б и План С": Разумков рассказал, что делать Украине с Северным потоком-2

Разумков рассказал, что делать Украине с Северным потоком-2 / Reuters

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказался на тему того, что нужно делать Украине, если Россия все-таки достроит Северный поток-2.

В эфире одного из украинских каналов главе Рады задали вопрос, а есть ли у украинских властей план, как защитить страну в случае достройки Северного потока-2. На это Разумков ответил, что запасной вариант нужно иметь всегда.

"Надо всегда иметь и План Б. И, зная наших северных соседей, – и План С. Но объективно, первоочередной задачей, стоящей сегодня перед всеми ветвями власти, перед украинским политикумом, – сделать так, чтобы все-таки Северный поток-2 не был достроен", – констатировал политик.

При этом он не конкретизировал, что именно собирается делать власть Украины.

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Санкции против Северного потока-2