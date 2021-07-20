Соняшникова олія за рекордними цінами: чому за кордоном продукт в рази дешевше

Соняшникова олія в Україні вдвічі дорожча , ніж у Європі / УНІАН

Українські магазини в три рази продають соняшникову олію вітчизняного виробництва. У той же час, наш продукт за кордоном йде в рази дешевше.

З чим пов'язана така ситуація розповідається в сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

Користувачі Мережі невпинно скаржаться на те, що соняшникову олію українського (!) виробництва їм доводиться привозити додому з-за кордону, наприклад з Чехії. Там вона коштує по 35 гривень за літр, в той час, як в Україні не нижче, ніж 60-70 грн.

Зокрема, найнижча ціна на олію в Україні - 43 грн. Але це за пів літри.

Економіст Олег Пендзін таку невтішну ситуацію пов'язує з "унікальною ціною на нафту в Україні". За його словами, незважаючи на те, що в усьому світі вартість нафти впала на 10%, в Україні вона ще більше подорожчала.

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"За рік нафта зросла на 89%. З початку року - на 59%, а минулого місяця - на 3,8%, тобто не було жодного місяця, коли він подешевшав, а світ падав", - говорить експерт.

Чому так відбувається:

Виявляється, в Україні дуже мало великих виробників нафти, які тримають "в кулаці" свою ціну.

"Споживачеві не доводиться вибирати з чого: є дорога оливка, а є соняшник. І весь світ також пропонує інші види масел", - додав економіст.

Однак вся вироблена в Україні нафта не споживається місцевим населенням. Тому, холдинги змушені експортувати її в Європу. Причому, за реальними, цінами, а не своєю "особистою" вартістю.

"Якщо вони поставлять там ціну не 28-29 крон, а поставлять 50 крон, то він залишиться з цим продуктом. У нього ніхто не візьме цей продукт", - уклав Пендзин.

Які прогнози:

А прогнози і тут для українців не настільки втішні. Якщо тільки в ситуацію не втрутиться держава, яка встановить граничну ціну на цей продукт.

Нагадаємо, згідно з дослідженнями, проведеними громадською організацією "Економічний дискусійний клуб", різниця в ціні в польських і українських супермаркетах становить від 60-100%.

Також, раніше головред писав, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.