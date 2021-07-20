Подсолнечное масло по рекордным ценам: почему за границей продукт в разы дешевле

Подсолнечное масло в Украине вдвое дороже, чем в Европе / УНИАН

Украинские магазины в три дорога продают подсолнечное масло отечественного производства. В то же время, наш продукт за рубежом уходит в разы дешевле.

С чем связана такая ситуация рассказывается в сюжете программы "Завтрак с 1+1".

Пользователи Сети неустанно жалуются на то, что подсолнечное масло украинского (!) производства им приходится привозить домой из-за границы, к примеру из Чехии. Там оно стоит по 35 гривен за литр, в то время, как в Украине не ниже, чем 60-70 грн.

В частности, самая низкая цена на подсолнечное масло в Украине - 43 грн. Но это за пол литра.

Экономист Олег Пендзин столь неутешительную ситуацию связывает с "уникальной ценой на нефть в Украине". По его словам, несмотря на то, что во всем мире стоимость нефти упала на 10%, в Украине она еще больше подорожала.

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"За год нефть выросла на 89%. С начала года - на 59%, а в прошлом месяце - на 3,8%, то есть не было ни одного месяца, когда он подешевел, а мир падал", - говорит эксперт.

Читайте также Автомобильный газ продолжает дорожать: почему и насколько еще взлетит цена на топливоПочему так происходит:

Оказывается, в Украине очень мало крупных производителей нефти, которые держат "в кулаке" свою цену.

"Потребителю не приходится выбирать из чего: есть дорогая оливка, а есть подсолнечник. И весь мир также предлагает другие виды масел", - добавил экономист.

Однако вся производимая в Украине нефть не потребляется местным населением. Поэтому, холдинги вынуждены экспортировать ее в Европу. Причем, по реальным, еропейским, ценам, а не своей "личной" стоимости.

"Если они поставят там цену не 28-29 крон, а поставят 50 крон, то он останется с этим продуктом. У него никто не возьмет этот продукт", - заключил Пендзин.

Какие прогнозы:

А прогнозы и тут для украинцев не столь утешительны. Если только в ситуацию не вмешается государство, которое установит граничную цену на этот продукт.

Напомним, согласно исследованиям, проведенным общественной организацией "Экономический дискуссионный клуб", разница в цене в польских и украинских супермаркетах составляет от 60-100%.

Также, ранее Главред писал, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.