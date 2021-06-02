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Уряд підвищив граничну ціну літра бензину та дизпалива

2 червня 2021, 17:20
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Ціни на бензин та дизпаливо в Україні змінилися - в Кабінеті Міністрів ухвалили відповідне рішення.

Бензин
Уряд підвищив граничну ціну літра бензину і дизпалива / УНІАН

Кабінет Міністрів України вніс зміни до держрегулювання цін на автомобільні бензини і дизпаливо, які реалізуються через мережу автозаправних станцій. Таке рішення було ухвалено на засіданні 2 червня.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови Кабміну, яку оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко, тепер середня вартість палива "Нафтогазом" розраховується з урахуванням витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інших витрат, передбачених зовнішньоекономічним договором у сумі 27 доларів за тонну.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", це додасть до вартості літра бензину 0,56 грн, дизпалива - 0,62 грн/л.

Водночас граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива залишили незмінними - не вище 7 грн/л і бензину - не вище 5 грн/л.

Згідно з пояснювальною запискою, оприлюднення міністерством середніх цін одного літра дизпалива і бензину буде щомісяця, як і раніше, - 3, 13 і 23 числа.

Ціни на бензин в Україні - про що йшлося раніше:

Кабінет Міністрів 14 травня в межах своєї постанови зафіксував роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на період карантину. Згідно з цим рішенням, торгова надбавка за літр дизеля не повинна перевищувати 7 гривень, бензину – 5 гривень. Отже, середня ціна за літр бензину у травні мала становити 30,22 грн, а за літр дизельного палива – 27,89 грн. Ціни вказані з урахуванням граничної націнки.

У зв'язку з цим в ОККО заявили, що бензин PULLS 95 і дизель PULLS Diesel тимчасово не продаватися в мережі автозаправних станцій, бо реалізація даних марок палива є збитковою для АЗС. Аналогічне рішення ухвалили мережі автозаправних станцій WOG, KLO і SOCAR.

У Кабміні відреагували на паливний бунт автозаправок ОККО, WOG, SOCAR і KLO, які відмовилися продавати паливо преміумкласу. В уряді зазначили, що постанова про встановлення максимальної торговельної надбавки на бензин і дизельне паливо не стосується преміального палива.

Кабмін дизтопливо ціна бензина новини України
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