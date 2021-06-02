Правительство повысило предельную цену литра бензина и дизтоплива / УНИАН

Кабинет Министров Украины внес изменения в госрегулированин цен на автомобильные бензины и дизтопливо, которые реализуются через сеть автозаправочных станций. Такое решение было принято на заседании 2 июня.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, которую обнародовал нардеп Алексей Гончаренко, теперь средняя стоимость топлива "Нафтогазом" рассчитывается с учетом затрат на внешнее логистическое обеспечение и других расходов, предусмотренных внешнеэкономическим договором в сумме 27 долларов за тонну.

Как сообщало агентство "Интерфакс-Украина", это добавит к стоимости литра бензина 0,56 грн, дизтоплива - 0,62 грн/л.

При этом, предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива оставили неизменными - не выше 7 грн/л и бензина - не выше 5 грн/л.

Согласно пояснительной записке, обнародование министерством средних цен одного литра дизтоплива и бензина будет ежемесячно, как и раньше, - 3, 13 и 23 числа.

Цены на бензин в Украине - о чем сообщалось ранее:

Кабинет министров 14 мая в рамках своего постановления зафиксировал розничные цены на бензин и дизельное топливо на период карантина. Согласно данному решению, торговая надбавка за литр дизеля не должна превышать 7 гривень, бензина – 5 гривень. Следовательно, средняя цены за литр бензина в мае должна составлять 30,22 грн, а за литр дизельного топлива – 27,89 грн. Цены указаны с учетом предельной наценки.

В связи с этим в ОККО заявили, что бензин PULLS 95 и дизель PULLS Diesel временно не будут продаваться в сети автозаправочных станций, так как реализация данных марок топлива является убыточной для АЗС. Аналогичное решение приняли сети автозаправочных станций WOG, KLO и SOCAR.

В Кабмине отреагировали на топливный бунт автозаправок ОККО, WOG, SOCAR и KLO, которые отказались продавать топливо премиум-класса. В правительстве отметили, что постановление об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.