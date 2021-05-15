Регулирование цен на бензин и дизель: АЗС приостанавливают продажу топлива

В сети ОККО отреагировали на решение КМУ

В Украине сети АЗС отреагировали на решение Кабинета министров о том, что до окончания карантина государство вводит регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

В субботу, 15 мая, АЗК ОККО сообщила, что временно приостановила реализацию двух видов топлива.

Бензин PULLS 95 и дизтопливо PULLS Diesel пока не будут продаваться в сети ОККО.

По их словам, на этот шаг они пошли в связи с введением государственного регулирования цен на топливо.

"Это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, установленной Кабинетом Министров на май, является убыточным для сети", - сообщила пресс служба компании.

Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо: