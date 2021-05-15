Регулирование цен на бензин и дизель: АЗС приостанавливают продажу топлива

Продажа горючего по цене, установленной КМУ, является убыточной для сети ОККО.
В Украине сети АЗС отреагировали на решение Кабинета министров о том, что до окончания карантина государство вводит регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
В субботу, 15 мая, АЗК ОККО сообщила, что временно приостановила реализацию двух видов топлива.
Бензин PULLS 95 и дизтопливо PULLS Diesel пока не будут продаваться в сети ОККО.
По их словам, на этот шаг они пошли в связи с введением государственного регулирования цен на топливо.
"Это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, установленной Кабинетом Министров на май, является убыточным для сети", - сообщила пресс служба компании.
Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо:
- 14 мая Кабинет министров Украины принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.
- Правительство установило предельную маржу АЗС при продаже бензина и дизтоплива.
- Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.
- Осуществлять расчеты обязали Нафтогаз Украины, который будет их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца.
- Средние цены бензина и дизельного топлива будут опубликованы до 5 числа каждого месяца.
- Согласно этим расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 гривень за литр, бензинов — 30,22 гривень за литр.
Автор: Алексей Тычина