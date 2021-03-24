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Проїзд у маршрутках у Києві дорожчає на 25%

24 березня 2021, 12:27
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Причиною подорожчання проїзду перевізники називають локдаун.

Подорожчання проїзду Київ 2021 призначив на 27 березня нова ціна
Подорожчання проїзду Київ 2021 призначив на 27 березня: нова ціна / УНІАН

Подорожчання проїзду Київ 2021 намітив на найближчу суботу: вартість проїзду в маршрутках Києва з 27 березня виростає на 25%.

Киянам доведеться платити відразу на дві гривні більше. Ціна проїзду в маршрутках дорожчає з 8 до 10 гривень.

"Вже цієї суботи приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 гривень, поставлять цінники – 10 гривень", - цитує Сьогодні голову Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігоря Моїсеєнка.

Причиною подорожчання проїзду перевізники називають локдаун: мовляв, пасажиропотік впав, а бензин – навпаки, виріс у ціні.

Ціни на проїзд - про що раніше повідомляв головред:

  • Раніше в маршрутках Києва ціни на проїзд обіцяли підняти не раніше квітня. Причому на той момент мова йшла про подорожчання на 10-20%.
  • У більшості приміських маршруток Київської області з 14 лютого подорожчав проїзд. Зокрема, тарифи зросли в Макарівському районі, в Броварах, частково в Києво-Святошинському та Васильківському районах.
  • 24 березня в Києві пасажири блокують транспорт і б'ються з поліцією через карантин. Люди обурюються, тому що не можуть дістатися до місця призначення. Маршрутки просто не зупиняються на зупинках, так як водії бояться штрафів.

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