Проїзд у маршрутках у Києві дорожчає на 25%

Подорожчання проїзду Київ 2021 призначив на 27 березня: нова ціна / УНІАН

Подорожчання проїзду Київ 2021 намітив на найближчу суботу: вартість проїзду в маршрутках Києва з 27 березня виростає на 25%.

Киянам доведеться платити відразу на дві гривні більше. Ціна проїзду в маршрутках дорожчає з 8 до 10 гривень.

"Вже цієї суботи приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 гривень, поставлять цінники – 10 гривень", - цитує Сьогодні голову Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігоря Моїсеєнка.

Причиною подорожчання проїзду перевізники називають локдаун: мовляв, пасажиропотік впав, а бензин – навпаки, виріс у ціні.

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