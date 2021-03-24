Проїзд у маршрутках у Києві дорожчає на 25%

Причиною подорожчання проїзду перевізники називають локдаун.
Подорожчання проїзду Київ 2021 намітив на найближчу суботу: вартість проїзду в маршрутках Києва з 27 березня виростає на 25%.
Киянам доведеться платити відразу на дві гривні більше. Ціна проїзду в маршрутках дорожчає з 8 до 10 гривень.
"Вже цієї суботи приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 гривень, поставлять цінники – 10 гривень", - цитує Сьогодні голову Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігоря Моїсеєнка.
Причиною подорожчання проїзду перевізники називають локдаун: мовляв, пасажиропотік впав, а бензин – навпаки, виріс у ціні.
Ціни на проїзд - про що раніше повідомляв головред:
- Раніше в маршрутках Києва ціни на проїзд обіцяли підняти не раніше квітня. Причому на той момент мова йшла про подорожчання на 10-20%.
- У більшості приміських маршруток Київської області з 14 лютого подорожчав проїзд. Зокрема, тарифи зросли в Макарівському районі, в Броварах, частково в Києво-Святошинському та Васильківському районах.
- 24 березня в Києві пасажири блокують транспорт і б'ються з поліцією через карантин. Люди обурюються, тому що не можуть дістатися до місця призначення. Маршрутки просто не зупиняються на зупинках, так як водії бояться штрафів.
Автор: Діана Бєловодська