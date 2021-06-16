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Працювати в Україні - не дай бог: Данілов послав російський бізнес у Хабаровськ

16 червня 2021, 13:21
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Глава РНБО спростував відкриття в Україні мережі російських магазинів Mere.

Данілов послав російський бізнес у Хабаровськ
Данілов послав російський бізнес у Хабаровськ / скріншот YouTube

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов підкреслив, що вихід російських магазинів на ринок України неможливий.

Самі новини про роботу росіян в Україні він назвав провокацією.

"Це суто провокаційні речі. Якщо, не дай бог, якась місцева влада дозволить цим хлопцям працювати, повірте, у нас вистачить розуміння, що це робити неможливо", - цитує РБК-Україна Данілова.

Глава РНБО рекомендував російській мережі їхати розвиватися в Хабаровськ. А владі Миколаєва пригрозив швидкими заходами в разі, якщо там дійсно відкриються російські магазини, "тому що без їхнього дозволу цього зробити не можна".

читайте такожЧого чекати від Франції та Німеччини після "наїздів" ДаніловаРаніше повідомлялося, що мережа Mere (засновником якої є засновник російської мережі дискаунтерів Світлофор Сергій Шнайдер) анонсувала відкриття в Україні 40 своїх магазинів до кінця цього року. Відзначимо, що магазини Mere працюють у Німеччині, Литві, Латвії, Польщі, Естонії та Сербії.

Раніше експерт пояснив, як секретар РНБО "підклав свиню" Зеленському. Олексій Данілов - просто рубака-виконавець, який може виконувати різні схеми, не надто переймаючись їхніми наслідками, вважає Тарас Чорновіл.

Нагадаємо, Данілов різко закликав Францію і Німеччину відповісти за захоплення Росією Криму. Відмова Берліна і Парижа від надання ПДЧ Україні з Грузією в НАТО в 2008 році призвела до окупації Криму і частини Грузії, зазначив Олексій Данілов.

РНБО новини України Олексій Данілов
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