Работать в Украине – не дай бог: Данилов послал российский бизнес в Хабаровск

Данилов послал российский бизнес развивать Хабаровск / Скриншот YouTube

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что выход российских магазинов Mere на рынок Украины невозможен.

Сами новости о работе россиян в Украине он назвал провокацией.

"Это сугубо провокационные вещи. Если, не дай бог, какая-то местная власть позволит этим ребятам работать, поверьте, у нас хватит понимания, что это делать невозможно", – цитирует РБК-Украина Данилова.

Глава СНБО рекомендовал российской сети ехать развиваться в Хабаровск. А властям Николаева пригрозил быстрыми мерами в случае, если там действительно откроются российские магазины, "потому что без их разрешения этого сделать нельзя".

Читайте такжеЧего ждать от Франции и Германии после "наездов" ДаниловаРанее сообщалось, что сеть Mere (основателем которой является основатель российской сети дискаунтеров Светофор Сергей Шнайдер) анонсировала открытие в Украине 40 своих магазинов до конца этого года. Отметим, что магазины Mere работают в Германии, Литве, Латвии, Польше, Эстонии и Сербии.

Ранее эксперт объяснил, как секретарь СНБО "подложил свинью" Зеленскому. Алексей Данилов - просто рубака-исполнитель, который может выполнять различные схемы, не слишком задаваясь их последствиями, считает Тарас Чорновил.

Напомним, Данилов резко призвал Францию и Германию ответить за захват Россией Крыма. Отказ Берлина и Парижа от предоставления ПДЧ Украине с Грузией в НАТО в 2008 году привел к оккупации Крыма и части Грузии, отметил Алексей Данилов.