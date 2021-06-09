УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперт объяснил, как секретарь СНБО "подложил свинью" Зеленскому

9 июня 2021, 00:51
Прослушать новость
Остановить

Алексей Данилов - просто рубака-исполнитель, который может выполнять различные схемы, не слишком задаваясь их последствиями, считает Тарас Чорновил.

Зеленский
С инфантильными лидерами переговоров не ведут, отметил Чорновил / УНИАН

Европа перестала считаться с Украиной, и заявления, которые звучат из Киева, перестали кого-либо интересовать. В конечном результате это приведет к тому, что европейские страны полностью потеряют интерес к Украине.

Такое мнение озвучил Главреду политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил, комментируя недавние заявления главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Россией Крыма и нападение на Грузию.

"Данилов, учитывая его откровенную "шариковщину" - просто рубака-исполнитель, который может выполнять различные схемы, не слишком задаваясь их последствиями. Не думаю, что на слова главы СНБО будет какая-то реакция. Для европейских политиков реагировать на откровенно провокационные заявления - это плохая ситуация", - отметил Чорновил.

Он добавил, что главным результатом всех заявлений главы СНБО Алексея Данилова в сторону Германии и Франции в будущем станет потеря Европой интереса к Украине.

"Потому что с инфантильными лидерами переговоров не ведут – им, в лучшем случае, сообщают о результатах. И для того, чтобы делать такие заявления, надо не блефовать, а иметь за собой соответствующую потугу", - добавил он.

Чорновил прогнозирует, что нормандский формат вряд ли снова соберется в полноценном виде.

"Фактически мы теряем эту площадку, потому что формат уровня политических советников стал очень слабым и там мы проиграем "в сухую". Да и какой смысл, если руководитель страны, на защиту которой они должны выступать страны-союзники, делает постоянные заявления о недовольстве их работой и демонстративно их унижает?!", - резюмировал он.

Читайте также"Не позволю, чтобы меня делали дебилом": Данилов ответил на "наезд" Ляшко из-за Германии и ФранцииКак сообщал Главред, 4 июня после заседания СНБО Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция заинтересованы в работе с Россией, а также являются политическими и экономическими партнерами Москвы. По его словам, Париж и Берлин наложили вето на предоставление Украине и Грузии ПДЧ в НАТО в 2008 году, что впоследствии привело к российской агрессии в отношении Тбилиси и Киева.

20 мая в ходе своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидерам Франции и Германии следовало бы сильнее поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией.

Глава государства полагает, что Эммануэль Макрон и Ангела Меркель должны проявить больше усилий для в помощи Украине. Лидеры Французской республики и ФРГ ослабили свои позиции по отношению к России в связи с экономической ситуацией и давлением из-за проекта СП-2.

СНБО Тарас Чорновил нормандский формат новости Украины Алексей Данилов
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт объяснил, как секретарь СНБО "подложил свинью" Зеленскому». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Макс Барских объяснил, почему не снимает клипы в УкраинеМакс Барских объяснил, почему не снимает клипы в Украине Врачи составили новый перечень неочевидных симптомов диабетаВрачи составили новый перечень неочевидных симптомов диабета Гороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магияГороскоп на 8 июня 2021 всех знаков Зодиака: лучший пост, денежный шанс и запретная магия Беременная Катя Осадчая умилила редкими фото с родителями на семейном праздникеБеременная Катя Осадчая умилила редкими фото с родителями на семейном празднике Выявить проблему на ранней стадии и жить долго: врач назвал шесть способов продлить себе жизньВыявить проблему на ранней стадии и жить долго: врач назвал шесть способов продлить себе жизнь

Последние новости

00:51

В Евросоюзе сделали предупреждение России из-за ситуации с режимом Лукашенко

00:51

Эксперт объяснил, как секретарь СНБО "подложил свинью" Зеленскому

00:48

9 июня - праздник друзей: как поздравить с Днем друзей 2021 и что нельзя делать

00:25

Байден заявил об угрозах режима Лукашенко Вашингтону и ударил санкциями по Беларуси Видео

00:04

Гороскоп на сегодня 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание Видео

Реклама
08 июня, вторник
23:46

Отказ США от санкций против СП-2: у Байдена раскрыли детали предупреждения Украине Видео

23:26

Не можете подтянуться? Вот, что ваше тело пытается вам сказать Видео

23:07

Встреча Зеленского и Байдена: в США назвали главные требования к Украине Видео

22:55

Во Львове трагически погибла чемпионка Украины по пауэрлифтингу

22:29

"Крым – это Украина": Зеленский получил форму сборной, из-за которой негодует Россия Видео

22:27

Макрон отреагировал на сочную пощечину, которую получил на улице

21:48

В НАБУ подтвердили подлинность скандальных "пленок Медведчука" Видео

21:14

Сердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения риска Видео

21:12

Россия пожаловалась в УЕФА из-за Крыма и "Слава Украине" на футболках украинской сборной Видео

20:54

"Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды"

20:49

Жительница ЮАР родила сразу 10 детей и установила мировой рекорд

20:44

От чего повышается и понижается давление: врач дал короткий ответ Видео

20:28

Секс в машине: сексолог назвал необычные позы Видео

20:17

У Байдена сделали заявление о помощи Украине из-за достройки и запуска Северного потока-2 Видео

20:11

Суд принял окончательное решение по ликвидации УПЦ КП

Реклама
20:11

В стиле товарища Сталина: что не так с идеей о высадке миллиарда деревьев мнение

20:07

Зеленский объявил Байдену о новой инициативе Киева по вступлению Украины в НАТО Видео

19:57

Светлана Лобода осталась без продюсера

19:43

Под Житомиром малолетки избивали мужчину на костылях и снимали на видео Видео

19:17

Врач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины Видео

19:04

Ребенок ушел гулять и найден мертвым в коллекторе: СМИ узнали детали трагедии на Днепропетровщине Видео

18:59

День летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делать Видео

18:52

В Кабмине обвинили Россию в промедлении вступления Украины в НАТО

18:45

Катастрофа МН17: на суде в Нидерландах свидетели рассказали о ЗРК Бук на Донбассе и взрывах в небе

18:41

Тина Кароль начала новый музыкальный проект и удивила источником финансирования

18:26

"Метинвест" намерен построить новый современный цех стоимостью 1 миллиард долларов

17:50

Кейт Миддлтон поздравила Меган Маркл с дочкой после семейного скандала

17:21

"Заставлял детей с*сать": в Киеве поймали малолетнего извращенца – СМИ

17:20

Гендиректор "Метинвеста" сказал, что необходимо для развития экономики

17:06

Стало известно, как и от чего лечат Андрея Данилко

16:56

Оставили малыша на старших детей: на Закарпатье младенец выпал из коляски и умер

16:52

Украина поделится газовой трубой с США и ЕС: в Кабмине назвали сценарий борьбы с Северным потоком-2 Видео

16:45

Гендиректор "Метинвеста" объяснил, как промышленности достичь нулевых показателей выбросов

16:40

Вещи, которые нужно выбросить из своего гардероба уже сегодня Видео

16:16

"Вонючие, грязные, бухие и обдолбанные военные": эксперт по красоте угодила в базу Миротворца

Реклама
16:15

"Большая стройка" начинает реконструкцию аэропорта в Кривом Роге - Тимошенко

16:10

В Метинвесте рассказали, как превратятся в углеродо-нейтральную компанию к 2050 году

16:08

Во Франции мужчина на улице дал пощечину Макрону: в Сети появилось видео

16:07

Мелочный человек: в Запорожье мужчина поскандалил в супермаркете из-за сдачи в копейку Видео

15:42

Алина Гросу рассказала о Романе Полянском и открыла секрет идеальных отношений Видео

15:33

"Метинвест" за 10 лет инвестировал в модернизацию предприятий $10 миллиардов

15:26

Харьков залило и притрусило градом, и "поплыл" Херсон Видео

15:15

Когда День друзей и День дружбы в 2021 году и как отмечать Фото Видео

15:10

СБУ провела обыски у основателей организации "Партия Шария" Видео

15:00

"Отгрызла нос и челюсть": на Прикарпатье на мужчину напала агрессивная медведица Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять