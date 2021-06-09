Эксперт объяснил, как секретарь СНБО "подложил свинью" Зеленскому

С инфантильными лидерами переговоров не ведут, отметил Чорновил / УНИАН

Европа перестала считаться с Украиной, и заявления, которые звучат из Киева, перестали кого-либо интересовать. В конечном результате это приведет к тому, что европейские страны полностью потеряют интерес к Украине.

Такое мнение озвучил Главреду политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил, комментируя недавние заявления главы Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Россией Крыма и нападение на Грузию.

"Данилов, учитывая его откровенную "шариковщину" - просто рубака-исполнитель, который может выполнять различные схемы, не слишком задаваясь их последствиями. Не думаю, что на слова главы СНБО будет какая-то реакция. Для европейских политиков реагировать на откровенно провокационные заявления - это плохая ситуация", - отметил Чорновил.

Он добавил, что главным результатом всех заявлений главы СНБО Алексея Данилова в сторону Германии и Франции в будущем станет потеря Европой интереса к Украине.

"Потому что с инфантильными лидерами переговоров не ведут – им, в лучшем случае, сообщают о результатах. И для того, чтобы делать такие заявления, надо не блефовать, а иметь за собой соответствующую потугу", - добавил он.

Чорновил прогнозирует, что нормандский формат вряд ли снова соберется в полноценном виде.

"Фактически мы теряем эту площадку, потому что формат уровня политических советников стал очень слабым и там мы проиграем "в сухую". Да и какой смысл, если руководитель страны, на защиту которой они должны выступать страны-союзники, делает постоянные заявления о недовольстве их работой и демонстративно их унижает?!", - резюмировал он.

Читайте также"Не позволю, чтобы меня делали дебилом": Данилов ответил на "наезд" Ляшко из-за Германии и ФранцииКак сообщал Главред, 4 июня после заседания СНБО Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция заинтересованы в работе с Россией, а также являются политическими и экономическими партнерами Москвы. По его словам, Париж и Берлин наложили вето на предоставление Украине и Грузии ПДЧ в НАТО в 2008 году, что впоследствии привело к российской агрессии в отношении Тбилиси и Киева.

20 мая в ходе своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидерам Франции и Германии следовало бы сильнее поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией.

Глава государства полагает, что Эммануэль Макрон и Ангела Меркель должны проявить больше усилий для в помощи Украине. Лидеры Французской республики и ФРГ ослабили свои позиции по отношению к России в связи с экономической ситуацией и давлением из-за проекта СП-2.