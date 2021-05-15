Регулювання цін на бензин і дизель: АЗС масово припиняють продаж палива

В Україні на заправках перестали продавати деякі марки бензину через рішення КМУ.
В Україні мережі АЗС відреагували на рішення Кабінету міністрів про те, що до закінчення карантину держава вводить регулювання цін на бензин і дизельне паливо.
У суботу, 15 травня, АЗК ОККО повідомляє, що тимчасово призупинила реалізацію двох видів палива.
Бензин PULLS 95 і дизпаливо PULLS Diesel поки не будуть продаватися в мережі ОККО.
За їх словами, на цей крок вони пішли у зв'язку з запровадженням державного регулювання цін на паливо.
"Це пов'язано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, встановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі", - повідомила прес служба компанії.
Пізніше ще одна мережа заправок WOG оголосила про своє рішення.
"У зв'язку з оприлюдненням проекту постанови Кабміну "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 ", яка передбачає введення тимчасового державного регулювання цін на пальне, ми змушені припинити реалізацію преміального палива 95 Mustang та ДП + Mustang", - йдеться в повідомленні.
Держрегулювання цін на бензин і дизпаливо:
- 14 травня Кабінет Міністрів України прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.
- Уряд встановив граничну маржу АЗС при продажу бензину і дизпалива.
- Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.
- Здійснювати розрахунки зобов'язали Нафтогаз України, який надаватиме їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця.
- Середні ціни бензину і дизельного палива будуть опубліковані до 5 числа кожного місяця.
- Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки повинна становити 27,89 гривень за літр, бензинів — 30,22 гривень за літр.