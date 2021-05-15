Регулювання цін на бензин і дизель: АЗС масово припиняють продаж палива

У мережі ОККО відреагували на рішення КМУ

В Україні мережі АЗС відреагували на рішення Кабінету міністрів про те, що до закінчення карантину держава вводить регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

У суботу, 15 травня, АЗК ОККО повідомляє, що тимчасово призупинила реалізацію двох видів палива.

Бензин PULLS 95 і дизпаливо PULLS Diesel поки не будуть продаватися в мережі ОККО.

За їх словами, на цей крок вони пішли у зв'язку з запровадженням державного регулювання цін на паливо.

"Це пов'язано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, встановленою Кабінетом Міністрів на травень, є збитковим для мережі", - повідомила прес служба компанії.

Пізніше ще одна мережа заправок WOG оголосила про своє рішення.

"У зв'язку з оприлюдненням проекту постанови Кабміну "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року № 1236 ", яка передбачає введення тимчасового державного регулювання цін на пальне, ми змушені припинити реалізацію преміального палива 95 Mustang та ДП + Mustang", - йдеться в повідомленні.

Держрегулювання цін на бензин і дизпаливо: