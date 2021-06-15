УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

В Україні мережі АЗС підняли ціни на паливо

15 червня 2021, 16:24
Прослухати новину
Зупинити

Зростання цін стало результатом коригування вартості палива відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

Бензин
Мережі АЗС підняли ціни на паливо / УНІАН

Середня ціна бензину А-92 по країні 15 червня зросла на 15 копійок за літр і становить 28,36 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 31 копійку за літр - до 29,29 грн/л, дизпаливо - на 37 коп/л, до 27,71 грн/л.

Як повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", зростання цін стало результатом коригування вартості палива відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

"Зокрема, на зміну граничних цін відреагували мережі ОККО і WOG. Обидві компанії підняли ціну на дизельне паливо на 1,08 грн/л, до 28,99 грн/л. "Двійка" і "п'ятірка" звичайних марок на станціях цих мереж подорожчали на 24-90 коп/л, до 29,99 грн/л і 30,82 грн / л.

SOCAR підвищив ціну бензину на 23-90 коп/л, дизпалива - на 1,5 грн/л, до 32,48 грн/л. У компанії заявляють, що дизпаливо, яке реалізується, підпадає під категорію фірмового, ціни на яке не підлягають держрегулюванню", - йдеться у повідомленні.

Водночас у мережі KLO всі види палива подорожчали на 70 коп/л: "двійка" - до 29,99 грн/л, "п'ятірка" - до 29,99 грн/л, дизпаливо - до 28,59 грн/л.

Паливний бунт в Україні

Кабінет Міністрів 14 травня в рамках своєї постанови зафіксував роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на період карантину. Згідно з цим рішенням, торгова надбавка за літр дизеля не повинна перевищувати 7 гривень, бензину – 5 гривень. Отже, середня ціна за літр бензину в травні повинна була становити 30,22 грн, а за літр дизельного палива – 27,89 грн. Ціни вказані з урахуванням граничної націнки.

У зв'язку з цим в ОККО заявили, що бензин PULLS 95 і дизель PULLS Diesel тимчасово не продаватимуться в мережі автозаправних станцій, бо реалізація даних марок палива є збитковою для АЗС.

Мережа автозаправних станцій WOG вирішила тимчасово не продавати преміальне паливо 95 Mustang і ДП + Mustang.

Мережа KLO на час дії постанови не продаватиме бензин і дизель марок VENTUS 95 і VENTUS Diesel.

У SOCAR вирішили обмежити продаж преміального палива NANO 95, Diesel Nano Extro.

17 травня мережі автозаправних станцій після роз'яснень Мінекономіки про те, що регулювання цін не поширюється на преміум-марки бензину, оголосили, що припиняють бойкот, і відновлюють продаж бензину і дизеля марок преміумкласу.

дизтопливо ціна бензина новини України
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні мережі АЗС підняли ціни на паливо». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Про які хвороби сигналізує занадто довгий сон - відповідь лікаряПро які хвороби сигналізує занадто довгий сон - відповідь лікаря Телеведуча 1+1 Віра Кекелія планує друге весілля в ГрузіїТелеведуча 1+1 Віра Кекелія планує друге весілля в Грузії У Туреччині загинула українська модель: вона впала з балкона після сварки з хлопцем-дресирувальникомУ Туреччині загинула українська модель: вона впала з балкона після сварки з хлопцем-дресирувальником У моду на літо 2021 увійшли милі сарафани з 90-х, в які не можна не закохатисяУ моду на літо 2021 увійшли милі сарафани з 90-х, в які не можна не закохатися Чому Байден так "закусився" на КитайЧому Байден так "закусився" на Китай

Останні новини

13:48

Равшан і Джамшут палять осторонь: у Маріуполі "не зійшлися" дві половинки велодоріжки

13:21

Працювати в Україні - не дай бог: Данилов послав російський бізнес у Хабаровськ

13:06

Переїзд і дружній секс: Василиса Фролова розповіла, як завагітніла Відео

12:53

Гороскоп на завтра 16 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: автокатастрофи та втрата частини капіталу Відео

12:34

"Велике будівництво": восени у Трускавці з'явиться нова об'їзна дорога Фото

Реклама
12:31

У Києві пенсіонерка просить милостиню під супермаркетом, а вечорами катається на таксі Відео

12:24

S.T.A.L.K.E.R. 2 стала лідером продажів в українському сегменті Steam Відео

12:13

Синоптик попередила про дивну погоду в Україні завтра Відео

11:59

Лущення шкіри після опіку: що ніколи не можна робити Відео

11:51

Як проходить історична зустріч Байдена з "вбивцею" Путіним в Женеві (оновлюється)

11:30

"Голос" розвалився: депутати створили нове об'єднання Відео

11:29

Вчені з'ясували причину виникнення небезпечних тромбів після COVID-19

11:18

Підсумки зустрічі Байдена і Путіна: чат з Андрієм Ілларіоновим

11:00

Співпраця з МВФ – ярмо чи рятівне коло для України Погляд

10:55

Загадкова смерть українки із Сум у Туреччині: спливли нові деталі Відео

10:54

Магнітна буря з 14 червня 2021 починає найболючіший удар місяця: як пережити Відео

10:45

Як обрати відповідні мультивітаміни: докладна інструкція Відео

10:44

Впав бездиханним: нові деталі смерті чоловіка в київському фітнес-клубі Відео

10:26

Випадково вбив: у Києві п'яний чоловік штовхнув під вантажівку велосипедиста Відео

10:03

Відсунув і на 4 мільярди кинув: Роналду прибрав від себе пляшки Coca-Cola і обрушив акції

Реклама
09:59

Чому Україні не дали перше місце на Євробаченні 2021: фронтвумен Go-A назвала причину Відео

09:33

Як жити довше: три чая, які допоможуть знизити ризик раку, серцевих нападів та інсульту Відео

08:57

Знищив кулями: у Миколаєві винесли вирок чоловікові, який розстріляв подружжя

08:54

Звіряче побиття дівчини в Харкові: спливли нові подробиці

08:21

Понад тисяча нових діагнозів за добу: коронавірус в Україні активізувався Відео

08:07

Байден лаявся з Держдепом через санкції по Північному потоку-2 - Washington Post Відео

08:01

Погода на сьогодні: в Україні знову зливи, грози та град

07:45

Битва титанів: чим може закінчитися протистояння країн Великої сімки та Китаю Погляд

07:30

Розмитнення авто в Україні 2021: як працює онлайн-калькулятор Відео

07:19

Коли почнеться зустріч Байдена і Путіна в Женеві: названо точний час Відео

06:36

Нове загострення в Секторі Гази: Ізраїль завдав ударів по об'єктах бойовиків

06:22

Банкова готова, але Зеленський вагається: коли в Україні чекати нових виборів

06:16

У моду на літо 2021 повернулися неповторні атласні спідниці з 90-х, які викликають щем у душі Відео

05:48

Як позбутися від цвілі на тканині: три топові техніки Відео

05:22

Що можна їсти на Трійцю: меню і смачні рецепти Відео

04:51

Жінка виявила у себе смертельну хворобу під час конференції в Zoom: ознаки Відео

04:22

Речі, які повинна знати жінка після 40 років

03:50

У Путіна придумали нову "замануху" для отримання паспорта РФ: експерт пояснив, чим це загрожує Україні Відео

03:09

Стало складніше "вішати локшину": історик пояснив, навіщо РФ приховує архіви про Другу світову

02:30

Стоматолог розповіла, як безпечно чистити зуби після їжі Відео

Реклама
02:01

Гороскоп на завтра 17 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: любовний сюрприз, знайомства й погані знаки Відео

01:37

День Святого Духа 2021: що не можна робити і як відзначається свято в православ'ї Фото

01:01

Як розпізнати серцевий напад - відповідь медиків Відео

00:02

Названо найкорисніший гарячий напій для організму Відео

15 червня, вівторок
23:43

Зустріч Байдена і Путіна: Білий дім розкрив теми і деталі переговорів Відео

23:26

Справжній апокаліпсис: Україну накрив ураган і шквальний вітер з градом Фото Відео

23:20

Популярне масло визнали не найкориснішим продуктом для здоров'я Відео

23:02

Окупанти Криму масово блокують сайти про коронавірус

22:49

Лікарі назвали продукти, які не можна розігрівати Відео

22:20

Попередження про біль у спині: вправи, яких слід уникати Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти