В Україні мережі АЗС підняли ціни на паливо

Мережі АЗС підняли ціни на паливо / УНІАН

Середня ціна бензину А-92 по країні 15 червня зросла на 15 копійок за літр і становить 28,36 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 31 копійку за літр - до 29,29 грн/л, дизпаливо - на 37 коп/л, до 27,71 грн/л.

Як повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95", зростання цін стало результатом коригування вартості палива відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

"Зокрема, на зміну граничних цін відреагували мережі ОККО і WOG. Обидві компанії підняли ціну на дизельне паливо на 1,08 грн/л, до 28,99 грн/л. "Двійка" і "п'ятірка" звичайних марок на станціях цих мереж подорожчали на 24-90 коп/л, до 29,99 грн/л і 30,82 грн / л.

SOCAR підвищив ціну бензину на 23-90 коп/л, дизпалива - на 1,5 грн/л, до 32,48 грн/л. У компанії заявляють, що дизпаливо, яке реалізується, підпадає під категорію фірмового, ціни на яке не підлягають держрегулюванню", - йдеться у повідомленні.

Водночас у мережі KLO всі види палива подорожчали на 70 коп/л: "двійка" - до 29,99 грн/л, "п'ятірка" - до 29,99 грн/л, дизпаливо - до 28,59 грн/л.

Паливний бунт в Україні

Кабінет Міністрів 14 травня в рамках своєї постанови зафіксував роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо на період карантину. Згідно з цим рішенням, торгова надбавка за літр дизеля не повинна перевищувати 7 гривень, бензину – 5 гривень. Отже, середня ціна за літр бензину в травні повинна була становити 30,22 грн, а за літр дизельного палива – 27,89 грн. Ціни вказані з урахуванням граничної націнки.

У зв'язку з цим в ОККО заявили, що бензин PULLS 95 і дизель PULLS Diesel тимчасово не продаватимуться в мережі автозаправних станцій, бо реалізація даних марок палива є збитковою для АЗС.

Мережа автозаправних станцій WOG вирішила тимчасово не продавати преміальне паливо 95 Mustang і ДП + Mustang.

Мережа KLO на час дії постанови не продаватиме бензин і дизель марок VENTUS 95 і VENTUS Diesel.

У SOCAR вирішили обмежити продаж преміального палива NANO 95, Diesel Nano Extro.

17 травня мережі автозаправних станцій після роз'яснень Мінекономіки про те, що регулювання цін не поширюється на преміум-марки бензину, оголосили, що припиняють бойкот, і відновлюють продаж бензину і дизеля марок преміумкласу.