УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

В Украине сети АЗС подняли цены на топливо

15 июня 2021, 16:24

Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Бензин
Сети АЗС подняли цены на топливо / УНИАН

Средняя цена бензина А-92 по стране 15 июня выросла на 15 копеек за литр и составляет 28,36 грн/л, бензин А-95 подорожал на 31 копейку за литр - до 29,29 грн/л, дизтопливо - на 37 коп/л, до 27,71 грн/л.

Как сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой группы "А-95", рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

"В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании подняли цену на дизельное топливо на 1,08 грн/л, до 28,99 грн/л. "Двойка" и "пятерка" обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 24-90 коп/л, до 29,99 грн/л и 30,82 грн/л.

SOCAR повысил цену бензина на 23-90 коп/л, дизтоплива - на 1,5 грн/л, до 32,48 грн/л. В компании заявляют, что дизтопливо, которое реализуется, подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию", - говорится в сообщении.

При этом в сети KLO все виды топлива подорожали на 70 коп/л: "двойка" - до 29,99 грн/л, "пятерка" - до 29,99 грн/л, дизтопливо - до 28,59 грн/л.

Топливный бунт в Украине

Кабинет министров 14 мая в рамках своего постановления зафиксировал розничные цены на бензин и дизельное топливо на период карантина. Согласно данному решению, торговая надбавка за литр дизеля не должна превышать 7 гривень, бензина – 5 гривень. Следовательно, средняя цены за литр бензина в мае должна была составлять 30,22 грн, а за литр дизельного топлива – 27,89 грн. Цены указаны с учетом предельной наценки.

В связи с этим в ОККО заявили, что бензин PULLS 95 и дизель PULLS Diesel временно не будут продаваться в сети автозаправочных станций, так как реализация данных марок топлива является убыточной для АЗС.

Сеть автозаправочных станций WOG решила временно не продавать премиальное топливо 95 Mustang и ДП+ Mustang.

Сеть KLO на время действия постановления не будет продавать бензин и дизель марок VENTUS 95 и VENTUS Diesel.

В SOCAR решили ограничить продажу премиального топлива NANO 95, Diesel Nano Extro.

17 мая сети автозаправочных станций после разъяснений Минэкономики о том, что регулирование цен не распространяется на премиум-марки бензина, объявили, что прекращаютт бойкот, и возобновляют продажу бензина и дизеля марок премиум-класса.

дизтопливо цена бензина новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине сети АЗС подняли цены на топливо». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Жена Позитива впервые ответила на слухи об изменах мужа и назвала причину разводаЖена Позитива впервые ответила на слухи об изменах мужа и назвала причину развода Какого числа День отца 2021 и как поздравляютКакого числа День отца 2021 и как поздравляют От автобуса ничего не осталось: украинцы попали в страшную аварию в Румынии, много жертвОт автобуса ничего не осталось: украинцы попали в страшную аварию в Румынии, много жертв Солист СКАЙ Олег Собчук рассказал, как поборол алкоголизмСолист СКАЙ Олег Собчук рассказал, как поборол алкоголизм Гороскоп на 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезниГороскоп на 13 июня 2021 всех знаков Зодиака: запрет на риск и угроза болезни

Последние новости

16:47

Авто разбилось вдребезги: в Винницкой области пьяный полицейский лишил жизни 28-летнюю девушку

16:37

Гороскоп на завтра 16 июня 2021 всех знаков Зодиака: автокатастрофы и потеря части капитала Видео

16:24

В Украине сети АЗС подняли цены на топливо Видео

16:22

Что можно есть на Троицу: меню и вкусные рецепты Видео

16:13

Журналисты предупредили об опасности налоговых инициатив украинских властей

Реклама
16:13

Зеленский в тренде или нет: эксперт оценила необычный дизайн кабинета в ОП Видео

16:12

"Я бы бл**дь на х* запретила еб***й украинский язык": ирпенскую блогершу захейтили за высказывания Видео

16:11

В Харькове дорожники решили купить кроссовер за 1 млн грн с защитой от разбитого асфальта

15:46

"Большая стройка" Зеленского отправит в небытие текущие средние ремонты дорог

15:25

Пытались изнасиловать - еле удрала: в Индии украинка угодила в скандал с убийством борца Видео

15:01

День Ольги 2021 – какого числа и что за праздник Видео

14:51

В детсаду Мелитополя воспитательница ударила ребенка: грянул скандал Видео

14:36

Вокруг Shum: песня Go-A забралась на вторую строчку престижного хит-парада Видео

14:33

Эксперты рассказали, почему инвесторы боятся вкладывать в экономику Украины (видео) Видео

14:30

Рак крови: странное ощущение на коже, которое может быть первым признаком Видео

14:27

В "Метинвест Политехнике" рассказали об особенностях обучения в новом горно-металлургическом вузе

13:48

Как избавиться от плесени на ткани: три топовые техники Видео

13:47

Россия ненасытна: Зеленский предупредил американцев, что завтра война может прийти к ним Видео

13:40

В моду на лето 2021 вошли стильные и невероятно удобные женские сандалии на липучках Фото Видео

13:37

Китайский ученый опроверг утечку коронавируса из Уханьской лаборатории

Реклама
13:24

Эксперт объяснил проблему неравных условий на рынке электроэнергии

12:40

Опасные развлечения: когда на аттракционы нельзя садиться Видео

12:31

После пива - в баню: во Львове придумали новый трюк для ненавистников российской сборной

12:18

Экс-тренер сборной Украины: "Я с уважением отношусь к России"

12:01

В Киеве в фитнес-центре во время тренировки умер мужчина Видео

11:56

В Украину идут жара и разгул стихии Видео

11:37

Гороскоп на 15 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальные дела, свидания и укрепление дара Видео

11:36

"Большая стройка" Зеленского модернизировала приемные отделения Мукачевской и Воловецкой больниц

11:27

Рада поддержала налоговую амнистию для украинцев: что изменилось Видео

11:17

Зеленский ветировал закон, ослабляющий ответственность за недостоверное декларирование

10:51

В Украине начал действовать новый режим для растаможки "евроблях"

10:49

"У порохоботов - помутнение": скандал с питанием бойцов ВСУ получил продолжение

10:25

Их ворсейшества: в Киеве ямы во дворе "залатали" коврами Видео

09:42

Гитлеровские методы: что не так с идеей о репатриации в РФ мнение

09:40

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом: первое фото малыша

09:36

Ужасно кричала перед падением, а турок снимал на видео: детали гибели украинской модели в Турции Видео

09:22

Какой будет погода на Троицу: синоптик уточнил прогноз Видео

08:56

На Днепропетровщине горе-мать ударом об окно убила грудного ребенка Видео

08:56

У него было 38 жен и 89 детей: в Индии скончался глава самой большой в мире семьи

08:32

Стало известно, где и когда похоронят Григория Чапкиса Видео

Реклама
08:30

Число больных COVID-19 выросло: Минздрав опубликовал свежие данные на утро 15 июня

08:11

Кровавое убийство супругов на Житомирщине: в полиции раскрыли новые подробности Фото Видео

07:57

Проник уже в 74 страны: эксперты прогнозируют массовое наступление индийского штамма COVID-19 Видео

07:15

Обложные дожди, просветов не видно: синоптик рассказал о погоде на неделю Видео

06:36

Виновата Россия: Кулеба назвал главное препятствие на пути к ПДЧ в НАТО для Украины Видео

06:25

Уход России с Донбасса: у Кравчука назвали сценарий компромисса Байдена и Путина по Украине Видео

06:24

Политические манипуляции с историей в России: что Москва скрывает о Второй мировой войне мнение

06:23

Вещи, которые должны исчезнуть из жизни женщины после 50 лет Видео

06:00

Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт оценил угрозу для Киева Видео

05:25

На Украину налетит резкое похолодание и опасная аномалия Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять