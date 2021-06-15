В Украине сети АЗС подняли цены на топливо

Сети АЗС подняли цены на топливо / УНИАН

Средняя цена бензина А-92 по стране 15 июня выросла на 15 копеек за литр и составляет 28,36 грн/л, бензин А-95 подорожал на 31 копейку за литр - до 29,29 грн/л, дизтопливо - на 37 коп/л, до 27,71 грн/л.

Как сообщает enkorr со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой группы "А-95", рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

"В частности, на изменение предельных цен отреагировали сети ОККО и WOG. Обе компании подняли цену на дизельное топливо на 1,08 грн/л, до 28,99 грн/л. "Двойка" и "пятерка" обычных марок на станциях этих сетей подорожали на 24-90 коп/л, до 29,99 грн/л и 30,82 грн/л.

SOCAR повысил цену бензина на 23-90 коп/л, дизтоплива - на 1,5 грн/л, до 32,48 грн/л. В компании заявляют, что дизтопливо, которое реализуется, подпадает под категорию фирменного, цены на которое не подлежат госрегулированию", - говорится в сообщении.

При этом в сети KLO все виды топлива подорожали на 70 коп/л: "двойка" - до 29,99 грн/л, "пятерка" - до 29,99 грн/л, дизтопливо - до 28,59 грн/л.

Топливный бунт в Украине

Кабинет министров 14 мая в рамках своего постановления зафиксировал розничные цены на бензин и дизельное топливо на период карантина. Согласно данному решению, торговая надбавка за литр дизеля не должна превышать 7 гривень, бензина – 5 гривень. Следовательно, средняя цены за литр бензина в мае должна была составлять 30,22 грн, а за литр дизельного топлива – 27,89 грн. Цены указаны с учетом предельной наценки.

В связи с этим в ОККО заявили, что бензин PULLS 95 и дизель PULLS Diesel временно не будут продаваться в сети автозаправочных станций, так как реализация данных марок топлива является убыточной для АЗС.

Сеть автозаправочных станций WOG решила временно не продавать премиальное топливо 95 Mustang и ДП+ Mustang.

Сеть KLO на время действия постановления не будет продавать бензин и дизель марок VENTUS 95 и VENTUS Diesel.

В SOCAR решили ограничить продажу премиального топлива NANO 95, Diesel Nano Extro.

17 мая сети автозаправочных станций после разъяснений Минэкономики о том, что регулирование цен не распространяется на премиум-марки бензина, объявили, что прекращаютт бойкот, и возобновляют продажу бензина и дизеля марок премиум-класса.