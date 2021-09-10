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Шмигаль розповів, скільки грошей українцям додадуть на субсидії

10 вересня 2021, 15:03

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на сьогоднішній день в 2021 році 35,2 мільярда гривень використано на виплату субсидій для українців.

Субсидія
Субсидії / УНІАН

Кабінет Міністрів запропонує українському парламенту збільшити на 12 мільярдів гривень видатки державного бюджету, які передбачають на виплату субсидій українцям. Про це в п'ятницю, 10 вересня, заявити прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Було заплановано в бюджеті 36 мільярдів гривень, на сьогоднішній день 35,2 мільярда гривень використано на виплату субсидій. До кінця року, за розрахунками Міністерства соціальної політики, буде необхідно ще близько 12 мільярдів гривень. Звичайно, ми, як і домовлялися, будемо звертатися до народних депутатів і просити підтримати зміни до бюджету. Такі зміни будуть подані наступного тижня до відповідного комітету", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство соціальної політики направило в регіони 1,1 млрд грн для виплати субсидій на ЖКП.

До банківських установ спрямували кошти в сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг та житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу. Повідомлялося, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці - травень і червень 2021 року.

У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.

Колишній міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що, згідно з новими нормами нарахування субсидій, власник квартири площею в 40 квадратних метрів повинен отримати на 700 гривень менше.

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субсидії новини України Денис Шмигаль
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