Шмыгаль рассказал, сколько денег украинцам добавят на субсидии

Субсидии / УНИАН

Кабинет министров предложит украинскому парламенту увеличить на 12 миллиардов гривен расходы государственного бюджета, которые предусматривают на выплату субсидий украинцам. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Было запланировано в бюджете 36 миллиардов гривен, на сегодняшний день 35,2 миллиарда гривен использовано на выплату субсидий. До конца года, по расчетам Министерства социальной политики, будет необходимо еще около 12 миллиардов гривен. Конечно, мы, как и договаривались, будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет. Такие изменения будут поданы на следующей неделе в соответствующий комитет", − сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплаты субсидий на ЖКУ.

В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Сообщалось, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года.

В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.

Бывший министр соцполитики Андрей Рева заявил, что, согласно новым нормам начисления субсидий, владелец квартиры площадью в 40 квадратных метров должен получить на 700 гривен меньше.