Скоро и на руки: Минсоцполитики направило в регионы 1,1 млрд грн на новые субсидии

Украинцы скоро получат субсидии / vchasnoua.com

Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплаты субсидий на ЖКУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

"В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Обращаем внимание, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года", - говорится в сообщении.

Средства за два предыдущих месяца - май и июнь - будут перечислены на банковские счета получателей до конца текущей недели. А тем, кто получает субсидию по "Укрпочте", почтальоны принесут выплаты до конца июля.

Напомним, переназначение жилищных субсидий было проведено в автоматическом режиме для домохозяйств, получающих их в отопительном периоде 2020-2021 годов на основании полученной информации органы социальной защиты населения провели.

Кроме этого, ранее в ведомстве уточнили, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг в неотапливаемый период уменьшается из-за отсутствия услуги отопления. Поэтому средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 гривен на домохозяйство в месяц.

"На отопительный период субсидия всем таким домохозяйствам, с учетом затрат на отопление, будет рассчитана автоматически после начала отопительного периода", - подчеркнули в министерстве.

Субсидии-2021