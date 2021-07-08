Скоро и на руки: Минсоцполитики направило в регионы 1,1 млрд грн на новые субсидии

Субсидии украинцы получат сразу за два месяца - май и июнь.
Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплаты субсидий на ЖКУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.
"В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Обращаем внимание, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года", - говорится в сообщении.
Средства за два предыдущих месяца - май и июнь - будут перечислены на банковские счета получателей до конца текущей недели. А тем, кто получает субсидию по "Укрпочте", почтальоны принесут выплаты до конца июля.
Напомним, переназначение жилищных субсидий было проведено в автоматическом режиме для домохозяйств, получающих их в отопительном периоде 2020-2021 годов на основании полученной информации органы социальной защиты населения провели.
Кроме этого, ранее в ведомстве уточнили, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг в неотапливаемый период уменьшается из-за отсутствия услуги отопления. Поэтому средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 гривен на домохозяйство в месяц.
"На отопительный период субсидия всем таким домохозяйствам, с учетом затрат на отопление, будет рассчитана автоматически после начала отопительного периода", - подчеркнули в министерстве.
Субсидии-2021
- С 1 мая в Украине вступили в силу новые правила назначения жилищных субсидий.
- В правительстве заверили, что с мая 100% субсидий будут выплачиваться "живыми деньгами".
- В Минсоцполитики заявили, что в Украине с 1 мая все субсидии предоставляются исключительно в наличной форме непосредственно потребителям.