Осталось немного подождать: в Минсоцполитики пообещали вскоре выплатить субсидии

Субсидии перечислят к середине июля / vchasnoua.com

В Минсоцполитики анонсировали выплаты субсидий на оплату услуг ЖКХ и пообещали сделать это в ближайшее время - к середине текущего месяца.

Как сообщили в профильном ведомстве, субсидии граждане Украины получат за два месяца текущего года - май и июнь.

"Минсоцполитики получило заявку на потребность в средствах для финансирования переназначенных субсидий за май и июнь текущего года и перечисляет соответствующие средства в регионы для проведения соответствующих выплат. Таким образом, в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май-июнь текущего года в полном объеме ", - говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили, что переназначения жилищных субсидий было проведено в автоматическом режиме для домохозяйств, получающих их в отопительном периоде 2020-2021 годов на основании полученной информации органы социальной защиты населения провели.

Кроме этого, в ведомстве уточнили, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг в неотапливаемый период уменьшается из-за отсутствия услуги отопления. Поэтому средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 гривен на домохозяйство в месяц.

"На отопительный период субсидия всем таким домохозяйствам, с учетом затрат на отопление, будет рассчитана автоматически после начала отопительного периода", - подчеркнули в министерстве.

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