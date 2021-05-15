Новые правила получения субсидий: стало известно, сколько украинцев получат отказ

С 1 мая 100% получателей субсидии в Украине будут получать ее живыми деньгами / Униан

Министр социальной политики Марина Лазебная раскрыла подробности новых правил и условий получения субсидий в Украине. По ее словам, для переоформления субсидии есть пять месяцев. Даже если человек придет в августе, субсидию ему все равно назначат с 1 мая.

Лазебная отметила, что новые правила оформления субсидий вносило Министерство финансов, потому что проводится верификация получателей всех выплат, передает Украина 24.

"Появилось три новых критерия: была одна машина - стало две, было одно жилье - стало два, депозит более 56 тыс. грн. Депозит - требует еще анализа, так как депозит в 56 тыс. грн может быть даже у пенсионерки, которая копила, не снимала всю пенсию. В ближайшее время мы внесем изменения, мы немножко поправим эти вещи, чтобы успокоить людей", - сказала министр.

"Я не могу сказать, что будет с депозитами... Вот сейчас 56 тыс. грн стоимость депозита, мы поднимем до 100 тыс. грн - это точно", - добавила она.

Лазебная предположила, что в связи с новыми правилами может быть 3% отказов оформления субсидий. Каждый из случаев обещают проанализировать и вернуть субсидию в случае необходимости.

По ее словам, оформить субсидию можно онлайн, по почте, через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) и управление соцзащиты.

Субсидии в Украине – новые правила

С 1 мая 100% получателей субсидии в Украине будут получать ее живыми деньгами. Также вступят в силу новые правила для тех, кому субсидии назначаться не будут.

В частности, если получатель субсидии имеет на депозитном счете в банке более 100 тыс. грн, покупает новую машину или валюту единовременно на сумму свыше 50 тыс. грн, ему субсидию не назначат.

В Кабмине уверяют, что после введения новых правил для большинства получателей субсидий ничего не изменится.

Читайте такжеУкраинцам назвали срок переоформления субсидий: куда и с чем обращаться

Как сообщал Главред: