Украинцам стали по-новому назначать субсидии: что изменилось с 1 мая

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, вводятся некоторые новые правила к тем, кому субсидии назначаться не будут.
Кабмин изменил правила назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новые нормы заработали уже с 1 мая 2021 года. Решение было принято правительством 14 апреля.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас 92% получают субсидии в денежной форме.
"С мая все 100% будут получать живыми деньгами", - сообщил премьер.
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Кроме того, прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается.
Кому откажут в назначении субсидии
Постановлением устанавливается, что: при назначении субсидии будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т. п; ужесточаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т. п.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, вводятся некоторые новые правила к тем, кому субсидии назначаться не будут.
"Если вы имеете на депозитном счете в банках более 100 тысяч гривен, покупаете новую машину, или валюту единовременно на сумму более 50 тысяч гривен, вам субсидию, конечно, не назначат", - сказал Шмыгаль.
Кроме того, заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил, что водятся ограничения относительно наличия второго жилого помещения, второго транспортного средства и т.п.
По расчетам Минсоцполитики, новые правила приведут к сокращению количества субсидиантов "на несколько процентов".
Новая декларация
Министерство социальной политики подготовило изменения в формы заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. Декларация дополнена нормами о банковских депозитах и покупке валюты.
Декларация будет дополнена следующими пунктами:
- Информация о приобретении безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии.
- Сведения о наличии... средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума (сейчас прожиточный минимума 2270 гривен, - ред.).
- Кроме того, нужно будет указать автомобиль, с даты выпуска которых прошло менее 5 лет (сейчас нужно указывать автомобиль старше 15 лет).
- Как и сейчас, нужно будет указать информацию о расходах на сумму более 50 тысяч гривен. Но этот пункт детализирован, в нем прописаны ценные бумаги, финансовые инструменты, виртуальные активы и тому подобное.
- Остается в силе пункт об уплате алиментов и отсутствии задолженности по ним.
Напомним, ранее сообщалось:
- В конце сентября 2020 в Кабмине перенаправили 756,9 млн гривен, которые были предусмотрены государственным бюджетом на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, на реабилитацию людей с инвалидностью.
- В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.
- До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.