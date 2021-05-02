Украинцам стали по-новому назначать субсидии: что изменилось с 1 мая

Кабмин изменил правила назначений субсидий / vchasnoua.com

Кабмин изменил правила назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новые нормы заработали уже с 1 мая 2021 года. Решение было принято правительством 14 апреля.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас 92% получают субсидии в денежной форме.

"С мая все 100% будут получать живыми деньгами", - сообщил премьер.

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Кроме того, прекращается деятельность и полномочия комиссий, образованных местными органами власти, которые могут назначать субсидии в отдельных случаях при наличии условий, при которых такая субсидия не назначается.

Кому откажут в назначении субсидии

Постановлением устанавливается, что: при назначении субсидии будут учитывать полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и т. п; ужесточаются требования при назначении субсидий в части единовременных стоимостных покупок, наличия банковских депозитов, операций по покупке иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и т. п.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, вводятся некоторые новые правила к тем, кому субсидии назначаться не будут.

"Если вы имеете на депозитном счете в банках более 100 тысяч гривен, покупаете новую машину, или валюту единовременно на сумму более 50 тысяч гривен, вам субсидию, конечно, не назначат", - сказал Шмыгаль.

Кроме того, заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил, что водятся ограничения относительно наличия второго жилого помещения, второго транспортного средства и т.п.

По расчетам Минсоцполитики, новые правила приведут к сокращению количества субсидиантов "на несколько процентов".

Новая декларация

Министерство социальной политики подготовило изменения в формы заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. Декларация дополнена нормами о банковских депозитах и покупке валюты.

Декларация будет дополнена следующими пунктами:

Информация о приобретении безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии.

Сведения о наличии... средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума (сейчас прожиточный минимума 2270 гривен, - ред.).

Кроме того, нужно будет указать автомобиль, с даты выпуска которых прошло менее 5 лет (сейчас нужно указывать автомобиль старше 15 лет).

Как и сейчас, нужно будет указать информацию о расходах на сумму более 50 тысяч гривен. Но этот пункт детализирован, в нем прописаны ценные бумаги, финансовые инструменты, виртуальные активы и тому подобное.

Остается в силе пункт об уплате алиментов и отсутствии задолженности по ним.

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